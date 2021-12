Jussie Smollett termine la journée de témoignages affirmant que l’attaque n’était « pas un canular »

Jussie Smollett a pris la barre des témoins lundi pour parler pour sa propre défense alors que son procès commence à se terminer. Beaucoup pensaient que lundi était le seul jour où Smollett prendrait la parole, cependant, l’acteur devrait continuer à répondre aux questions des procureurs mardi.

L’ancien acteur d' »Empire », 39 ans, a pris la parole vers 13h00 HE, où il a immédiatement répondu à des questions sur sa carrière et sur la façon dont il avait rencontré les frères Abimbola et Olabingo Osundairo – qui allèguent qu’il les a payés pour mener une fausse attaque de crime de haine contre lui.

Smollett, quant à lui, a commencé sa comparution à la barre en infirmant certains des témoignages précédents de Bola Osundairo, expliquant que la première nuit où ils se sont rencontrés, ils se sont drogués ensemble, puis Bola l’a emmené dans un bain gay où ils se sont « embrassés ». Cela va à l’encontre de ce que Bola a déclaré précédemment, à savoir qu’il n’est pas gay et que leur relation n’était pas de nature sexuelle.

Smollett a admis avoir consommé de la drogue avec les frères, rien de ce qu’il avait fréquemment sur lui, mais il paierait souvent à Bola environ 200 $ pour de la cocaïne. Bola a précédemment déclaré qu’il n’avait pas vendu de drogue à Smollett, mais qu’il les avait simplement achetées pour lui.

JUSSIE SMOLLETT TÉMOIGNE QU’IL A PRIS DE LA DROGUE, « FABRIQUÉ » AVEC OSUNDAIRO SIBLING: MISES À JOUR EN DIRECT

Les procureurs affirment que Smollett a organisé l’attaque parce qu’il n’était pas satisfait de la réponse du studio « Empire » au courrier haineux qu’il a reçu.

La lettre comprenait un dessin d’un bonhomme accroché à un nœud coulant, avec un pistolet pointé sur lui, et le mot « MAGA » – une référence apparente au slogan du président Donald Trump de l’époque, « Make America Great Again ».

JUSSIE SMOLLETT TÉMOIGNE D’AVOIR REÇU UN TEXTE DE DON LEMON DE CNN PENDANT L’ENQUÊTE SUR L’ATTAQUE DE LA POLICE DE CHICAGO

Les frères Osundairo ont témoigné que Smollett leur avait dit de crier « c’est le pays MAGA » lors de la fausse agression – une phrase que l’ancien directeur musical de Smollett, Brandon Z. Moore – a déclaré avoir entendu au téléphone avec l’acteur lors de l’attaque présumée lorsqu’il a été interrogé sur jeudi par l’équipe de défense de Smollett.

Moore a ajouté que Smollett lui avait alors dit au téléphone: « Je viens de me faire sauter. »

Jussie Smollett a témoigné de la nature de sa relation avec les frères Olabinjo Osundairo, à droite, et Abimbola Osundairo, qui, selon lui, incluaient la consommation de drogue avec Bola Osundairo et les deux auraient fréquenté un bain public gay où ils se seraient « embrassés » et auraient consommé plus de stupéfiants. (AP Photo/Charles Rex Arbogast, Dossier)

Smollett, cependant, a maintenu son innocence et a fait valoir devant le tribunal que son association avec les frères Osundario n’avait commencé qu’après que le créateur d' »Empire », Lee Daniels, aurait dit à Smollett qu’il était en surpoids et Smollett a en outre déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le régime d’entraînement des frères Osundario pour perdre poids pour un clip vidéo, selon Matt Finn de Fox News.

Le témoignage du jour a également vu Smollett se rappeler sous serment avoir reçu un message texte de Don Lemon de CNN – censément relayer des informations selon lesquelles le service de police de Chicago ne croyait pas son récit de ce qui s’était passé.

ROBIN ROBERTS, HTE DE « GMA »: L’HISTOIRE DE L’ATTAQUE DE JUSSIE SMOLLETT ÉTAIT CRÉDIBLE AU MOMENT DE L’ENTREVUE

Les représentants de CNN et Lemon n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Smollett a comparé l’épreuve présumée du canular à un type de chaos « Looney Tunes » lorsqu’il a été attaqué.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas réalisé au départ qu’il avait un nœud coulant autour de son cou pendant l’attaque, Smollett a répondu : « Parce que j’étais en train de me faire crier un cri. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas appelé la police après l’incident, Smollett a déclaré à la barre : « Je suis un homme noir en Amérique et je ne fais pas confiance à la police. »

Smollett a également déclaré qu’une interview qu’il avait donnée à « Good Morning America » ​​avait été fortement modifiée.

« Chaque respiration, chaque émotion est coupée, donc vous ne pouvez vraiment pas le comprendre », a déclaré Smollett à propos de la conversation assise.

PROCÈS DE JUSSIE SMOLLETT : LE TRIBUNAL « TRAVAILLE AVEC LES MÉDIAS » SUR LA FAÇON DE « S’ADAPTER À LA SALLE D’AUDIENCE »

Selon Matt Finn de Fox News, Smollett a en outre insisté sur le fait qu’il avait été invité par Alicia Keys à se produire sur scène pendant les Grammys, mais a finalement refusé parce qu’il voulait se produire en tant que chanteur et non en tant que chanteur battu.

Le procès de Smollett s’est terminé pour la journée alors qu’il était contre-interrogé par le procureur spécial Dan Webb, qui avait grillé Smollett au sujet de ses blessures présumées et de son refus de fournir son ADN aux enquêteurs à la suite de l’attaque présumée.

Au cours de son témoignage à la bombe, Smollett a déclaré qu’il s’était offusqué de la police de Chicago, indiquant que Smollett leur avait dit que ses agresseurs portaient des chapeaux rouges MAGA, déclarant « Je n’ai jamais dit cela ».

Webb a également demandé à Smollett s’il se souvenait du médecin de Northwestern – qui était un témoin appelé par le propre avocat de Smollett – disant que Smollett n’avait pas été blessé.

« J’ai une cicatrice sous l’œil qui n’a pas guéri… mes blessures étaient réelles », a déclaré Smollett, selon Matt Finn de Fox News. « Je me souviens qu’il disait que les blessures au visage étaient réelles… »

JUSSIE SMOLLETT ‘UNE VRAIE VICTIME’ D’UNE ATTAQUE À CHICAGO, AVANCE UN AVOCAT

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la police ne voie sur le téléphone de Smollett toutes les communications substantielles qu’il avait avec Bola Osundairo, ce qui indiquerait que le canular du crime de haine était prévu, Smollett a insisté avec véhémence ; « Il n’y a pas eu de canular de crime haineux de mon point de vue. »

Pendant ce temps, un agent de sécurité qui a pris la parole lundi a rappelé qu’il avait déclaré à la police au moment de l’attaque présumée qu’il avait braqué une lumière sur le visage d’une personne courant avec un masque de ski près du lieu de l’attaque présumée – et que le la personne avec le masque était blanche, mais la police a persisté à demander s’il pouvait s’agir d’une personne noire.

L’ancien acteur d' »Empire » Jussie Smollett a livré un témoignage explosif au tribunal lundi. L’acteur devrait continuer à répondre aux questions des procureurs mardi. (Photo de Scott Olson)

Smollett est inculpé de six chefs de délit de conduite désordonnée pour avoir fait ce que les procureurs disent être un faux rapport de police sur l’attaque présumée – un chef pour chaque fois qu’il a fait un rapport – à trois officiers différents.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le crime de classe 4 est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, mais les experts ont déclaré que si Smollett était reconnu coupable, il serait probablement placé en probation et condamné à effectuer des travaux d’intérêt général.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.