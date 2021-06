Just Dance 2022 arrive avec 40 nouvelles chansons dans un catalogue de 700 chansons

Ubisoft a annoncé que Just Dance 2022 proposera 37 nouveaux morceaux, lancé le 4 novembre.

Le jeu de danse classique sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One et Google Stadia. Seules trois chansons de la tracklist Just Dance 2022 ont été révélées jusqu’à présent.

Le chanteur et chorégraphe Todrick Hall lance une toute nouvelle version de “Nails, Hair, Hips, Heels” pour le jeu. Les joueurs auront la chance de participer à la création du clip de Hall pour la chanson. Les fans peuvent également voter pour les coachs Just Dance qui apparaîtront dans le clip.

Tracklist Just Dance 2022 « Believer » – Imagine Dragons« Level Up » – Ciara« Ongles, cheveux, hanches, talons » – Todrick Hall (version Just Dance)

D’autres morceaux du nouvel opus seront dévoilés dans les semaines à venir. Ubisoft propose également Just Dance Unlimited, qui est un service de streaming par abonnement. Les joueurs qui s’abonnent peuvent avoir accès à un catalogue de plus de 700 chansons à succès. Ubisoft dit qu’il continuera à octroyer des licences de nouvelles chansons exclusives tout au long de l’année.

Chaque exemplaire de Just Dance 2022 est accompagné d’un mois d’accès à Just Dance Unlimited.

Ubisoft crée également l’application Just Dance Controller, qui permet aux joueurs de danser en déplacement. L’application est disponible sur iOS et Android et suit les scores de jusqu’à six personnes sans aucune ressource supplémentaire nécessaire. Les modes de jeu classiques de Just Dance sont également de retour dans cette mise à jour, notamment :

Mode transpiration – Commencez votre propre routine et restez motivé en suivant les calories brûlées et le temps passé à danser.Mode coopératif – Faites équipe avec des amis pour combiner les scores et dominer la piste de danse.Mode de lecture rapide – Commencez directement à jouer avec une liste de lecture aléatoire prête à partir du menu Démarrer.Piste de danse du monde – Défiez d’autres Just Dancers du monde entier dans ces tournois passionnants. Vous serez jumelé à des joueurs d’un niveau similaire au vôtre pour une juste bataille de danse.

Le service d’abonnement Just Dance Unlimited couvre plusieurs années de la franchise. Il comprend de la musique de Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020, Just Dance 2021 et Just Dance 2022.

Ubisoft vend un an de Just Dance Unlimited pour 24,99 $ ou propose un pass journalier pour 2,99 $ sur les consoles actuelles. Après l’essai gratuit mensuel, Just Dance Unlimited requiert les frais d’abonnement pour continuer.