Just Dance 2022 est lancé sur Switch aujourd’hui, voici la liste complète des chansons

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous envisagez de vous procurer la dernière entrée de la série Just Dance d’Ubisoft mais que vous voulez savoir sur quelles chansons vous pourrez réellement danser, vous êtes au bon endroit.

Just Dance 2022 comprendra 43 chansons au total (sans compter les centaines de pistes bonus que vous pouvez jouer si vous êtes abonné au service Just Dance Unlimited) et nous avons la liste complète pour vous ci-dessous. Vous pouvez également visionner un extrait rapide de chaque chanson dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Nails, Hair, Hanches, Heels par Todrick Hall Last Friday Night (TGIF) par Katy Perry Run the World (Girls) par Beyoncé Funk par Meghan Trainor Believer par Imagine Dragons China par Anuel AA, Daddy Yankee & KAROL G (Ft. J Balvin & Ozuna) Level Up par Ciara Rock Your Body par Justin Timberlake You Make Me Feel (Mighty Real) par Sylvester Sua Cara par Major Lazer (Ft. Anitta & Pabllo Vittar) Chandelier par Sia Buttons (Remix) par The Pussycat Dolls (Ft. Snoop Dogg) Lévitation par Dua Lipa Chacarron par El Chombo Flash Pose par Pabllo Vittar & Charli XCX Poster Girl par Zara Larsson GIRL LIKE ME par Black Eyed Peas & Shakira 恋 (Koi) par 星野源 (Gen Hoshino) 붐바야 (BOOMBAYAH) par BLACKPINK POP/STARS par K/DA (Ft. (G)I-DLE, Jaira Burns & Madison Beer) Human par Sevdaliza Smalltown Boy par Bronski Beat Baiana par Bakermat Judas par Lady Gaga Think About Things par Daði Freyr I’m Outta Love d’Anastacia Freed From Desire de Gala Jerusalema (2020) de Master KG (Ft. Nomcebo Zikode) Love Story (Taylor’s Version) de Taylor Swift You Can Dance de Chilly Gonzales Save Your Tears (Remix) de Ariana Grande & The Weeknd ​good 4 u de Olivia Rodrigo À la Folie de Julien Granel & Léna Situations Boss Witch de Skarlett Klaw Jopping de SuperM Black Mamba de ​aespa (에스파) Mr. Blue Sky par The Sunlight Shakers Stop Drop Roll par Ayo & Teo Don’t Go Yet par Camila Cabello Build a Bitch par Bella Poarch Happier Than Ever par Billie Eilish Shoutout par Lisa Pac My Way par Domino Saints

Nous aurons un examen complet du jeu pour vous dès que possible, alors restez à l’écoute du site si vous souhaitez savoir si cette dernière version en vaut la peine avant de dépenser votre argent.

D’ici là, dites-nous si vous êtes fan de Just Dance dans les commentaires.