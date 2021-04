Just Eat Takeaway annonce une hausse des commandes du premier trimestre de 79% à 200 millions

Il suffit de manger à emporter

La société de commande et de livraison de produits alimentaires Just Eat Takeaway.com a déclaré mardi que ses commandes du premier trimestre avaient augmenté de 79% pour atteindre 200 millions de commandes, contre 112 millions un an plus tôt.

Takeaway, basé à Amsterdam, avait indiqué une croissance prévue des commandes au premier trimestre de plus de 42% dans son rapport sur les résultats de l’année 2020 en mars.

«Le début de 2021 a été très fort», a déclaré le PDG Jitse Groen dans un communiqué de presse.

La demande de services de livraison de nourriture a explosé pendant la pandémie de COVID-19 alors que les gouvernements ordonnaient aux restaurants de fermer mais gardaient leurs cuisines ouvertes pour servir les clients restant à la maison.

Takeaway a déclaré avoir connu sa plus forte croissance en Grande-Bretagne, où il a acheté son rival Just Eat pour 7,8 milliards de dollars en avril 2020, avec des commandes en hausse de 96% à 63,8 millions de commandes. Takeaway est en concurrence avec Deliveroo au Royaume-Uni, qui a vu son cours flop après son introduction en bourse le 31 mars.

La société est également en concurrence avec Uber sur ses plus grands marchés européens, qui incluent également l’Allemagne, où les commandes ont augmenté de 77% à 39,2 millions et les Pays-Bas, où elles ont augmenté de 53% à 15,3 millions.

La société, qui publie ses résultats du premier trimestre le 12 mai, n’a pas publié de perspectives de bénéfices, mais a indiqué qu’elle avait l’intention de sacrifier la rentabilité pour gagner des parts de marché.

En mars, Takeaway a fait état d’une perte nette de 151 millions d’euros pour 2020. Son titre a clôturé à 84,84 euros lundi, en baisse de 8,1% cette année.

Takeaway a également déclaré qu’il prévoyait toujours que son projet d’acquisition de son homologue américain Grubhub dans le cadre d’un accord de 7,3 milliards de dollars sera finalisé au premier semestre 2021.