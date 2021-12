Just Like That Twist expliqué

Explication juste comme cette torsion. A présent, vous devriez savoir ce que c’est, n’est-ce pas ? Non? Ils ont tué un personnage important de l’intrigue. Mais… Si vous n’avez pas vu les chapitres et que vous ne voulez pas de SPOILERS, ne continuez pas à lire. D’accord?

Lors du premier épisode de la série « Just Like That » de HBO, qui a été créée le 9 décembre, Big fait une crise cardiaque en filant sur un vélo (marque Peloton), Carrie était au récital de piano la fille de Charlotte. Lorsque Carrie rentre chez elle, elle trouve Big assis par terre à l’extérieur de la douche, toujours conscient.

Au lieu de l’aider, la femme est restée là pendant une éternité (cela m’a semblé une éternité) à le regarder, jusqu’à (enfin !) Elle est restée là avec lui, pleurant, le serrant dans ses bras, mouillant ses chaussures chères (parce qu’elles étaient concentrées là… triste, se mouillant avec la douche, wtf ?) jusqu’à ce que l’homme de sa vie, meure dans ses bras. Et… Juste comme ça… Big est mort.

WTF ? Cette scène (le twist de l’histoire) et la réaction de Carrie ont laissé tout le monde furieux et perplexe et ont fait sensation sur les réseaux. Sans oublier qu’ils ont même dit que le stock de Peloton avait chuté à cause de cette scène, le vélo a tué M. Big ! Ils ont même signalé qu’ils allaient poursuivre HBO. MDR! En fin de compte, je pense qu’ils l’ont corrigé, Chris est sorti en faisant une publicité avec Allegra, l’entraîneur virtuel de Peloton et autres.

Bien sûr, comme personne n’était content ou satisfait d’avoir tué Mr. Big dans le premier épisode, le créateur de la série et Chris Noth sont venus l’expliquer.

Le créateur de Just Like That, Michael Patrick King, a expliqué que l’idée de tuer M. Big était si précoce pour donner à la série un nouveau look et une nouvelle sensation, ce qui inclut de faire l’inattendu du point de vue de Carrie. (Bien sûr!)

« Mourir était l’histoire originale » – King a avoué à Vanity Fair, ajoutant: « Personne ne voulait revenir en arrière si (le spectacle) n’allait pas être différent. » « Quand j’ai dit à Chris que M. Big était mort dans le premier épisode, il savait certainement que ce ne serait pas pareil. Et il fallait en parler. » « (Noth) voulait parler de la raison pour laquelle il est mort et de ce qu’il a fait à la série. Plus nous en parlions, plus il comprenait que c’était à cause de Carrie – et l’histoire de Carrie est « il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé ».

En fin de compte, Noth a compris que sa mort ouvrirait les portes de l’histoire de Carrie, tout en aidant à construire la mystique qui a toujours entouré M. Big depuis qu’il a fait son entrée dans sa vie à la fin des années 1990.

« L’héritage de ce personnage ne diminuerait pas, mais sa légende augmenterait au fur et à mesure de son départ », a-t-il expliqué. « Si vous pouvez trouver quelqu’un qui vous aime, c’est fabuleux. Mais cela nous permet vraiment de tester cette thèse, la voix off avec laquelle nous avons terminé la série sur Sex in the City, que la relation la plus significative, la plus stimulante, la plus difficile et la plus enrichissante de toutes . tout est ce que vous avez avec vous-même.’ En outre, l’idée que Carrie Bradshaw doive retourner dans le monde des rencontres boucle la boucle de la série, ce n’est que maintenant que les fans peuvent voir comment elle réagit au monde actuel de datant à travers l’objectif d’une femme mûre dans la cinquantaine. « C’est aussi très intéressant pour moi, parce que « 55 et célibataire » est un tout nouveau stade. Vous pensiez que « 35 et célibataire » était une histoire. « 55 et célibataire » est aussi une histoire », a déclaré King à propos des possibilités pour Carrie.

WTF ? Ah bon? Jusqu’à quand? Voir? Ils ont tué M. Big pour que Carrie… l’irrésistible et adorable Carrie, puisse à nouveau sortir ensemble. Allez! Son cycle était déjà fermé, elle était mariée et heureuse avec M. Big. Ça c’est ridicule! Et dans la première série ils avaient 35 ans ?

J’imagine Kim Cattrall en train de boire un verre et de rire… Bahahahahahahahaha

Le créateur a également souligné que le vélo Peloton n’a PAS tué Mr. Big, ils ne l’ont utilisé que parce que c’était une marque bien connue et pour humaniser le caractère et le réalisme général de la série.

« Eh bien, nous savions qu’il allait faire un arrêt cardiaque. Peloton n’avait donc rien à voir avec un arrêt cardiaque », a-t-il souligné. « (Le vélo) Peloton est quelque chose que les gens ont maintenant, non ? Cela reflète la société (moderne). Je voulais quelque chose pour montrer que M. Big était actuel. Tout le monde n’arrête pas de dire « Oh (les personnages) sont vieux. Ils sont vieux. » Ces personnages sont vivants et vibrants. »

Ok, maintenant parlons de Chris Noth et comment il vient aussi à la rescousse pour expliquer que sa mort a un sens dans l’histoire Oui pourquoi l’inutile Carrie n’a pas appelé le 911. Noth fait l’éloge du créateur de la série pour avoir donné à Big et Carrie « ce dernier moment ensemble ».

« Nous l’appelons tous les deux le moment Bonnie et Clyde, qui est ce moment où Bonnie et Clyde sont sur le point d’être abattus à coups de balles », a déclaré l’acteur de 67 ans de « Law and Order », à propos de ses sentiments et de ceux du créateur. King sur la fin de la torsion controversée. « Ils se regardent, Warren Beatty et Faye Dunaway. Ils savent que c’est la fin. »

Chris a également défendu la décision de Carrie de se précipiter vers lui, plutôt que d’appeler le 911, de lui donner de l’aspirine ou de lui faire une RCR lorsqu’il a perdu connaissance. QUÉ ?

«Nous savions que nous devions avoir cela, que je ne pouvais tout simplement pas mourir seul dans la salle de bain. Il devait y avoir ce dernier moment et pas de mots, pas de dialogue ringard, juste un regard, et j’ai pensé que King l’avait magnifiquement fait. »

Alors, c’est l’explication, ramener Carrie dans le monde des rencontres, mariée, elle ne pouvait pas aller chercher des petits amis, « il n’y avait pas d’histoires à raconter », son mari a dû être tué. Eh bien, Carrie n’a pas l’air d’être trop affectée, elle pleure plus quand le talon de Manolo se casse.

Mais il y a plus. Chris Noth a eu une interview avec Vogue, et bien que son caractère, M. Big est mort, ça ne veut pas dire que nous ne le reverrons plus.

« Je pense qu’il peut y avoir quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il peut y avoir un peu … il peut y avoir quelque chose de dérangeant », a plaisanté Noth, dans une interview avec Vogue alors que les fans continuent de se débattre avec le choquant tourner. « Je ne sais pas. Je ne veux pas avoir d’ennuis. »

Alors, le fantôme de Mr. Big poursuivra Carrie, apparaîtra-t-il dans ses rêves, lui parlera-t-il ? MDR! La hantise de M. Big !

Et que disent-ils du reste des personnages qu’ils font jurer, les situations ridicules et absurdes de Miranda à l’université, celles de Carrie dans le podcast ? Euh… sérieusement, c’était douloureux de voir ça.

Il semble qu’ils aient tous été sortis de la capsule temporelle et maintenant ils ne savent pas comment agir ou se comporter, les conversations étaient si absurdes et inutiles, il y avait des scènes qui semblaient comme si je regardais SNL, ou une parodie. L’explication de la raison pour laquelle Samantha est allée à Londres… Ça alors ! Et je ne vais pas tomber dans ce ‘Je n’aime pas Samantha sans’, c’est l’intrigue qu’ils veulent faire qui ne colle pas. Ils ont déjà tué Mr. Big, que vont-ils faire ensuite ? Tuer aussi le mari de Charlotte et Miranda ? Et donc les trois sont à nouveau célibataires et chargés.

Honnêtement, je le vois parce que… comment critiquer si je ne le vois pas ? MDR! J’ai aimé SAT et comme je vous l’ai déjà dit, je pense que vous auriez dû laisser cela tel quel. Et le deuxième film était terriblement mauvais et inutile. Mais c’est mon avis, vous pouvez laisser le vôtre ci-dessous dans les commentaires.

Récemment, un rapport est sorti de Kristin Davis bouleversée parce qu’ils ont critiqué son apparence.

Voilà donc l’explication de la torsion de Just Like That.

À tous ceux qui ont demandé ce post XoXo.