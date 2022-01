Juste au bon moment, SiriusXM lance une chaîne dédiée à David Bowie

Crédit photo : Roger Woolman / CC by 3.0

SiriusXM lance une chaîne dédiée à David Bowie à l’occasion du 75e anniversaire du défunt chanteur.

Le 8 janvier, les fans de Bowie pourront se connecter pour écouter la musique de l’ensemble de son catalogue. Le lancement d’une chaîne dédiée à David Bowie fait suite à l’acquisition par Warner Chappell de « l’ensemble de l’œuvre » de Bowie. Au moment de cet accord, la coprésidente et directrice de l’exploitation de Warner Chappell, Carianne Marshall, a déclaré que sa société avait l’intention d’amener la musique de Bowie « dans de nouveaux endroits dynamiques », en atteignant « plusieurs avenues et plates-formes ».

La chaîne David Bowie sur SiriusXM proposera des morceaux en direct, des concerts, des morceaux rares et des remixes des plus grandes chansons de Bowie.

Les DJ invités célèbres de la chaîne incluent Beck, Billy Corgan, Linda Perry, Carlos Alomar, Rosanna Arquette, David Arquette, Patrick Stump, et plus encore mettront en valeur leurs chansons préférées de David Bowie et partageront leurs souvenirs du chanteur légendaire avec les fans.

Cependant, l’accord ne semble pas permanent, car il s’agit d’une chaîne contextuelle SiriusXM limitée à deux semaines. Les auditeurs ont du 4 au 18 janvier pour profiter de Sirius XM 104.

Outre la chaîne dédiée à David Bowie, SiriusXM a également mis en évidence les performances en direct d’autres artistes de premier plan.

La Small Stage Series de 2021 a présenté 16 performances en direct dans une chaîne à tirage limité jusqu’au 4 janvier sur 104 – la chaîne maintenant occupée par Bowie. Ces performances live comprenaient les artistes Alicia Keys, Brandi Carlile, Coldplay, Dave Matthews, Ed Sheeran, Glass Animals, HER, J Balvin, J. Cole, Jason Aldean, Kane Brown, Kenny Chesney, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Shaggy, The Go-Go’s et vingt et un pilotes.

SiriusXM honore également le 87e anniversaire d’Elvis le 8 janvier avec Elvis Radio sur la chaîne 75. Les fans peuvent se connecter du 7 au 9 janvier pour écouter des émissions spéciales exclusives mettant en vedette la musique d’Elvis et plus encore. Une édition spéciale anniversaire d’Elvis Live in Concert et du compte à rebours Elvis Top 87 compléteront les performances sur la chaîne.

La chaîne Billy Joel revient également en janvier sur la chaîne 105 du 4 janvier au 2 février. Les fans peuvent entendre de tout nouveaux épisodes de BJ le DJ animé par Billy Joel lui-même, avec Billy jouant sa bibliothèque de disques des années 60. Billy parle également de ses expériences dans l’industrie avec Tony Bennett, sa chanson préférée de ZZ Top et sa comédie musicale de Broadway, et bien plus encore.

Le concert « Dîner et film » de Phish est également diffusé sur SiriusXM et Phish Radio. Les trois ensembles de l’ensemble sans public sont disponibles pour une écoute pendant une durée limitée.