Juste au cas où… – Le Mac Observer

L’un des avantages d’être chroniqueur technique est que je reçois d’innombrables étuis pour iPhone avec lesquels jouer chaque année. La vérité est que les étuis pour iPhone se ressemblent plus que différents, et la plupart offrent une protection adéquate contre les chutes et les rayures. Voici quelques cas que j’ai trouvés impressionnants cette année :

Les rochers de la reine dansante

J’aimerais avoir le courage intestinal de bercer la Dancing Queen, un portefeuille et un étui à bandoulière pour la plupart des modèles d’iPhone (29,99 $ sur www.smartish.com). Avec de la place pour jusqu’à cinq cartes de crédit ou d’identité plus de l’argent liquide, une bandoulière réglable avec des boucles de brillant à lèvres et une dragonne amovible, Dancing Queen peut transporter à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour une soirée en ville.

Le protecteur (de Pelican Products)

Aujourd’hui, l’étui de mon iPhone est le protecteur avec MagSafe de Pelican Products (49,99 $ sur pelicanphonecases.com), qui, je pense, offre la meilleure protection de tous les étuis que j’ai essayés. Une coque extérieure rigide et une doublure intérieure en caoutchouc absorbant les chocs offrent une protection de type militaire contre les chutes jusqu’à 18 pieds ! Bien que je ne sois pas prêt à laisser tomber mon iPhone de 18 pieds pour tester cette affirmation, je l’ai accidentellement fait tomber plus d’une fois de la hauteur de la taille sans endommager mon iPhone ou mon étui.

La batterie MAG-LOCK

Dans la même veine, comme je l’ai mentionné en octobre dernier, je pars rarement de chez moi sans batterie externe, juste au cas où. Et bien que j’en ai collectionné pas mal au fil des ans, mon préféré actuel est le chargeur MAG-LOCK de MyCharge, qui offre plusieurs avantages par rapport aux autres batteries.

Premièrement, il utilise la technologie MagSafe d’Apple pour se fixer sur votre iPhone 12 ou plus récent. Cela fonctionne bien avec ou sans étui, et j’apprécie qu’il émette une tonalité douce pour m’avertir qu’il a établi une connexion et qu’il charge mon iPhone sans fil. Disponible en cinq couleurs et trois tailles (à partir de 49,99 $ sur mycharge.com avec 30 % de réduction jusqu’au 24 décembre), le MAG-LOCK est rapidement devenu ma batterie de prédilection.

Le verre trempé est une excellente chose

La plupart des coques sont compatibles avec les protecteurs d’écran en verre trempé, et je les utilise la plupart du temps sur mon iPhone. Je pense qu’ils ont évité plus d’un désastre au fil des ans et ont aidé à garder les écrans de mon iPhone intacts et exempts de rayures. Maintenant que mon iPhone a trois lentilles saillantes à l’arrière, j’aime aussi installer un protecteur d’objectif en verre trempé. Heureusement, Hatoshi propose trois protecteurs d’écran en verre trempé et trois protecteurs d’objectif en verre trempé pour seulement 7,99 $ sur Amazon. Même si vous ne vous souciez pas d’utiliser un étui pour iPhone, pensez à protéger votre appareil avec du verre trempé, qui est à la fois peu coûteux et invisible.

AirTag votre passeport

Enfin, si vous voyagez à l’étranger, consultez le forfait de voyage AirTag Wallet Passport (28,99 $ sur findmypassport.com), qui comprend un porte-passeport en cuir avec une poche pour un AirTag et un support de protection AirTag que vous pouvez apposer sur vos bagages.

Passez de bonnes vacances en toute sécurité !