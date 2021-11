EA SPORTS a corrigé des problèmes étranges et merveilleux pour FIFA 22 et les jeux précédents, mais cela pourrait être le plus fou. Les gardiens ont commencé à twerker.

Qui savait que Miley Cyrus avait une telle influence sur les concepteurs de FIFA 22 ?

Un bug de FIFA 22 signifie que ce gardien de but twerk

Neuf ans après sa tristement célèbre démonstration aux VMA, la danse explicite a trouvé sa place dans le match de football n ° 1.

Mais comment est-ce arrivé?

Avant de vous lancer dans un match en mode carrière, coup d’envoi et autres modes, vous avez la possibilité de vous entraîner avant le coup de sifflet.

EDGE : Juste au moment où vous pensiez avoir vu tous les bugs FIFA possibles, voici la dernière bizarrerie hilarante – un gardien de but qui twerk… regardez si vous osez !

C’est une excellente occasion de pratiquer des tirs, des passes, des tacles ou même de tester votre gardien de but.

Cependant, il semble maintenant que certains gardiens de but ont commencé à s’échauffer pour le match, en twerkant.

Ce n’était certainement pas intentionnel et non basé sur une célébration précédente liée aux fesses.

getty

La performance de Miley Cyrus en 2013 est devenue virale

Le 15 novembre, un joueur a posté un clip vraiment étrange sur le subreddit de la FIFA, montrant son gardien de but avec le ballon à la main.

Après avoir effectué un arrêt, ils commencent à exécuter les mouvements de danse les plus célèbres et les plus suggestifs du monde. Et la célébration du twerk FIFA 22 était née !

Regardez le moment (pas si) magique dans notre vidéo ci-dessus.

HILARANT

Antonio des Hammers marque un but merveilleux pour la Jamaïque, mais CE moment a volé la vedette

roi des buts

Après avoir battu quatre fois Saint-Marin, consultez les records du capitaine Kane en Angleterre

BASCULE

Le duo d’Arsenal Smith Rowe et Saka devient viral après son affichage lors des qualifications pour la Coupe du monde

BESOIN D’UN CHANGEMENT

Cinq joueurs de Premier League qui ont besoin d’un coup pour démarrer leur saison

BROMANCE

Conor Gallagher et Emile Smith-Rowe s’embrassent lors d’une soirée sensationnelle pour l’Angleterre

DÉBAT

O’Hara dit Gerrard « sur une autre planète » à Lampard. Mais que disent les statistiques ?