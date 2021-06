Juste avant la WWDC, Facebook critique une nouvelle fois la réduction de 30% de l’App Store d’Apple

in

Moins d’une heure avant le coup d’envoi de la conférence d’Apple à la WWDC, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que la société garderait ses événements en ligne payants gratuits pour les créateurs jusqu’en 2023. Notamment, la plate-forme va également commencer à afficher les frais d’Apple en tant qu’élément de ligne. pour les revenus des créateurs de Facebook, Zuckerberg profitant de l’occasion pour critiquer une fois de plus la réduction de 30% de l’App Store.

À un moment opportun juste avant le début de la WWDC d’Apple aujourd’hui, Zuckerberg a partagé la nouvelle dans une publication Facebook (via The Verge).

La première partie de l’annonce visait à garder les événements en ligne gratuits pour que les créateurs puissent les héberger sur la plate-forme jusqu’en 2023. Mais il a également fallu un coup sur Apple pour dire que lorsqu’il commencera à facturer en 2024, les frais seront inférieurs à 30%.

Pour aider davantage de créateurs à gagner leur vie sur nos plateformes, nous allons garder les événements en ligne payants, les abonnements de fans, les badges et nos prochains produits d’information indépendants gratuits pour les créateurs jusqu’en 2023. Et lorsque nous introduirons un partage des revenus, ce sera moins que les 30% qu’Apple et d’autres prennent.

Peut-être la partie la plus intéressante ici, c’est que Facebook pousse plus loin contre Apple (et Google) avec Zuckerberg poursuivant avec :

Nous lançons également une nouvelle interface de paiement afin que les créateurs puissent voir l’impact des frais et taxes des différentes entreprises sur leurs revenus. Plus à venir bientôt.

Apple a pour l’instant décidé de renoncer à ces frais jusqu’en 2022, Google recommençant à facturer en octobre de cette année.

Voici à quoi pourraient ressembler les nouveaux relevés de revenus des créateurs de Facebook :

