Juste en utilisant la même chose que main dans ce cas

Les mondes se heurtent parfois de la manière la plus attendue. Destiny, une série de jeux de tir à la première personne développés par Bungie et sortis pour la première fois en 2014, reçoit une multitude d’armes de Halo, une série de jeux de tirs à la première personne développés par Bungie et sortis pour la première fois en 2001.

Les rumeurs autour d’un crossover tourbillonnent depuis un certain temps déjà. Bungie tourne le grand 3-0 cette année et prévoit un événement Destiny 2 dans le jeu « qui rend hommage aux aventures que nous avons partagées ». Les premières captures d’écran promotionnelles ont incité les fans analytiques à se demander si les silhouettes des personnages indiquaient ou non l’inclusion d’armes à feu inspirées de Halo, comme le fusil de combat par excellence. De plus, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un nouveau Halo cette semaine, un qui respire sérieusement les vibrations de la trilogie originale (lorsque la série était sous la responsabilité de Bungie).

Les étoiles se sont alignées un peu trop bien pour tout sauf, à tout le moins, un croisement à l’échelle d’un générique de fin d’un film de Marvel Cinematic Universe. Une bande-annonce de l’événement du 30e anniversaire de Bungie le confirme :

Parmi la mêlée, vous pouvez distinguer quatre armes qui sont incontestablement extraites de Halo, détaillées plus en détail sur le site de Bungie :

Le Forerunner, une arme de poing de niveau exotique, est clairement le pistolet tout-puissant de Halo: Combat Evolved. Le légendaire BXR-55 Battler est un fusil à impulsions à rafale semblable au fusil de combat à rafale qui a fait ses débuts dans Halo 2, qui est devenu un incontournable de la série. L’épée Half-Truths, également légendaire, est l’épée énergétique emblématique souvent utilisée par les ennemis de haut niveau de Halo. Bien que les ennemis l’aient utilisé dans le premier jeu, les joueurs ne pouvaient pas en utiliser un jusqu’à Halo 2. Il est également devenu un incontournable de la série. Le Retraced Path est un fusil à trace de niveau légendaire qui correspond au fusil de mise au point de Halo: Reach. (Le fusil à mise au point est fondamentalement le même que le fusil à faisceau d’autres jeux Halo.)

Bungie dit que tous ces objets font tous partie de l’événement « Dares of Eternity », qui est gratuit pour tous les joueurs. D’autres ajouts, y compris le retour du lance-roquettes Gjallarhorn, le favori des fans, ne sont disponibles que pour ceux qui récupèrent le parc du 30e anniversaire de Destiny 2.

Bungie, qui appartenait autrefois à 100 % à Microsoft, est devenu indépendant après la sortie de Halo 3 en 2007 en 2007. En devenant indépendant, le studio a laissé les droits de Halo à Microsoft, mais a continué à développer et à sortir deux autres jeux de la série pour Xbox : Halo 3 : ODST et Halo : Reach. Après la sortie de Reach, Microsoft a créé un nouveau studio, 343 Industries, destiné uniquement à maintenir la machine Halo en activité. Au cours des années qui ont suivi, 343 a sorti trois jeux complets, Halo 4 de—2012, Halo 5 de 2015 : Guardans et Halo Infinite de cette année, ainsi qu’une collection regroupant à peu près tous les Halo avant Halo 5.

Plus tôt cette année, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a déclaré à Axios Gaming que, sous sa direction, il pensait que Microsoft aurait pu conserver Bungie, mais avait pleinement reconnu pourquoi le vénérable studio aurait voulu suivre sa propre voie.

« À l’époque, ils avaient de grandes ambitions. Ils avaient vendu leur entreprise pour une certaine somme d’argent. Ils ont vu en quoi Halo s’est transformé », a déclaré Spencer. « Et c’est comme, ‘OK, Microsoft a bénéficié plus que Bungie du succès de Halo.’ Il n’y a pas d’autre histoire qui puisse être écrite là-bas.

Depuis un an et des changements, Destiny 2 et toutes ses extensions font partie de Game Pass, le service d’abonnement Netflix pour les jeux de Microsoft, abaissant considérablement la barrière d’entrée pour quelque 18 millions d’abonnés. Mais cela change cette semaine, lorsque Bungie retirera les extensions de Destiny 2 de la bibliothèque Game Pass, alors que le cycle de battage médiatique s’accélère pour la sortie en février de l’extension The Witch Queen.