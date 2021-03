Juste le rappel de votre quartier amical que Hugh Jackman aime toujours jouer avec Ryan Reynolds

Vous pouvez presque être certain que quelque part, tout en équilibrant son temps entre la promotion d’un nouveau club de football, son Aviation Gin et même ses efforts avec Mint Mobile, Ryan Reynolds prépare son prochain mouvement. Cela ne viendra peut-être pas aujourd’hui ni même demain. Des semaines peuvent même s’écouler avant qu’il ne réponde en nature à la dernière ronde de match amical de Hugh Jackman. Mais vous savez qu’il va y avoir une réaction, et finalement, nous les fans serons ceux qui gagneront à la fin.