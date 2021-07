Juste pour le plaisir : et si Apple avait fabriqué des smartphones, des tablettes et des montres sous Mac OS dans les années 90 ?

Je me demande souvent à quoi les choses auraient ressemblé chez Apple si des événements majeurs ne s’étaient pas produits. Dernièrement, j’ai beaucoup pensé au Mac OS classique et aux petits gadgets à l’ancienne. Alors naturellement, la question s’est posée : « Et si Apple continuait à fabriquer des Newtons et s’ils exécutaient Mac OS ? » Eh bien, si vous vous demandez maintenant la même chose, continuez à lire.

J’ai commencé par imaginer à quoi ressemblerait iOS dans le style classique de Mac OS. J’ai commencé à styliser iOS avec le design platine et j’ai finalement décidé de le fusionner avec des éléments d’interface utilisateur classiques de Mac OS. Le projet est devenu une version mobile de Mac OS 9, autrement connu sous son nom de code, Sonata. J’ai choisi d’appeler le logiciel “Mac OS 9 To-Go” et je voulais voir à quoi cela ressemblerait sur un PDA/smartphone des années 90. Cela a conduit au premier produit, le Newton Phone.

Mac OS To-Go inclut quelques fonctionnalités spéciales que les téléphones n’auraient certainement pas eues à l’époque. Il s’est intégré à iTools, Sherlock, iDisk et à d’autres protocoles Web. Il peut imprimer directement sur les imprimantes Apple LaserWriter et dispose d’un système de caméra QuickTake intégré.

L’interface utilisateur a la barre de menu familière en haut, bien que simplifiée pour une utilisation mobile. Les icônes sont disposées dans une grille de style iOS, tandis que le dock est remplacé par la bande de contrôle. Vous pouvez voir plusieurs anciennes applications Apple sur le bureau, notamment AppleWorks, QuickTime, Sherlock, iDisk, Bloc-notes et iTunes. La bande de contrôle vous permet de modifier la luminosité et la couleur de l’écran, d’activer le mode veille ou de ne pas déranger et de modifier vos paramètres de sortie et d’entrée de volume. Les fonds d’écran que j’ai utilisés proviennent tous de 512 pixels, où Stephen Hackett a optimisé tous les fonds d’écran classiques de Mac OS 9 pour les écrans 5K.

J’ai ajouté de nouvelles choses, comme une application « Appels ». Mac OS 9 n’était évidemment pas fait pour les téléphones, il n’y avait donc pas d’application téléphonique. Je l’ai conçu avec de gros boutons facilement utilisables. Il suit la même disposition que le clavier de numérotation d’Apple dans l’application pour téléphone iOS.

Mac OS To-Go inclut également la « facilité d’utilisation légendaire d’Apple », de sorte que le déverrouillage de l’appareil est aussi simple que d’appuyer sur le bouton du logo Apple sous l’écran. Et si vous avez déjà utilisé un Mac, vous saurez exactement comment utiliser Newton Phone.

Les PDA et eMates Newton étaient disponibles dans une seule couleur noir/vert foncé à l’époque. Mais pour Newton Phone, je voulais imaginer trois couleurs qui rappellent la gamme actuelle d’iPhone que nous connaissons aujourd’hui. J’ai conçu trois modèles : un beige (or), un argenté et un noir qui ressemble à un Newton traditionnel.

Au-dessus de l’écran se trouve un haut-parleur qui peut aller jusqu’à votre oreille et en dessous de l’écran se trouvent deux réseaux de microphones. Un sur le côté gauche si vous parlez au téléphone avec votre oreille droite et un sur le côté droit si vous utilisez votre oreille gauche. C’est ainsi que les gens à l’autre bout obtiennent toujours un son cohérent et décent.

Une fois que j’ai fini de concevoir le Newton Phone, je me suis dit : « Hé pourquoi ne pas essayer une montre aussi ? » Alors oui, voici à quoi j’imagine une montre Newton. Il dispose d’une version optimisée de Mac OS To-Go avec quelques applications supplémentaires et une interface utilisateur plus condensée.

Tout d’abord, j’ai ajouté une application Podomètre qui peut se synchroniser avec votre téléphone Newton. Vous pouvez également ajouter et supprimer manuellement des étapes si le podomètre est inexact pour une raison quelconque. J’ai également ajouté des cadrans de montre conçus par Apple. Vous pouvez en voir un avec le visage du Finder ci-dessus qui utilise Apple Garamond pour les chiffres autour du cadran.

Naturellement, je ne me suis pas arrêté là et j’ai fini par imaginer également une tablette Newton. La tablette Newton a un écran beaucoup plus grand que le téléphone Newton mais exécute la même version mobile de Mac OS 9. Elle comprend des fonctionnalités supplémentaires comme un stylo Newton inclus et une version mobile intégrée de Mac Paint.

Le matériel comprend ici un aimant qui vous permet de fixer le stylet sur le dessus de la tablette Newton. Sous l’écran, vous pouvez voir deux haut-parleurs, un à gauche et un à droite. Sur le côté droit, vous pouvez voir deux ports USB. À l’arrière de la tablette Newton se trouve une béquille de style Surface. Vous pouvez soutenir l’appareil et connecter une souris et un clavier USB à la tablette pour une utilisation sur un bureau.

Cela complète donc une gamme imaginaire d’appareils Newton, inspirés de produits modernes, chacun exécutant le même système d’exploitation conceptuel Mac OS 9 To-Go. J’ai choisi de donner à chacun un prix incroyablement élevé, étant donné qu’à l’époque, les nouveaux gadgets coûtaient un joli centime.

