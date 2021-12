Juste une église hébergeant un temps de prière Drag Queen pour les enfants – RedState

Je ne suis pas en mesure de déterminer ce qui est blasphématoire et ce qui ne l’est pas, mais si je l’étais ? L’église luthérienne St. Luke de Logan Square dans la région de Chicago serait mon airelle. (Oui, myrtille, re : « Tombstone. »)

Aujourd’hui, du moins, on ne sait jamais ce qui va suivre le brochet blasphématoire.

Comme RedState l’a signalé dans le passé, Drag Queen Story Hour (comme dans l’image ci-dessus) dans les écoles et ailleurs est une «chose» depuis plusieurs années. Comme c’est le cas pour toutes les choses à gauche, vous donnez un pouce aux gauchistes et ils feront leur « progressiste » pour prendre un kilomètre. Au moins.

Alors, devrait-il être surprenant qu’une église «progressiste» organise un temps de prière Drag Queen pour les enfants? Non. Ça vient d’arriver. Si vous êtes choqué, vous n’avez pas fait attention.

Après qu’un homme s’est déguisé en femme et a prêché le sermon à l’église susmentionnée dimanche dernier, il a ensuite appelé les enfants à l’avant où il les a conduits dans la prière – et leur a montré des images d’un livre qu’il a utilisé pour sa « leçon ».

Dans un article publié sur sa page Facebook, St. Luke’s a qualifié l’événement de « répétition générale pour la joie », où « le séminariste Aaron Musser prêche en traînant, nous invitant à réfléchir sur une joie qui déborde si abondamment qu’elle ne peut s’empêcher de faire lui-même connu.

Aujourd’hui, nous réfléchissons à ce que cela pourrait être d’avoir une répétition générale pour le genre de joie qui nous attend de l’autre côté de l’Avent. Il a été si difficile de savoir quelle sera cette joie, car cela fait si longtemps que certains d’entre nous n’ont pas été joyeux. Cela a été deux années difficiles et fatigantes. Et j’ai décidé au lieu de vous dire : « C’est comme ça que je veux que tu sois joyeux », alors que nous nous préparons pour cette répétition générale, j’ai pensé que je mettrais plutôt une robe comme l’ont fait tant de ceux qui m’ont inspiré. J’ai décidé de suivre leur exemple, en montrant que la libération des lois oppressives ouvre la voie à la joie. Mais vous permettre de ressentir de la joie peut être effrayant. Je n’étais pas sûr de la façon dont le monde extérieur me traiterait quand ils m’ont vu ce matin. La joie est difficile à ressentir, elle est vulnérable. Mais n’est-ce pas si beau ?

Pendant que j’écrivais, je ne pouvais m’empêcher de penser à la différence entre prier avec les enfants et pour les enfants, dans ce cas. Encore une fois, ce n’est pas à moi de juger, mais…

Oui, conçu et commercialisé à dessein pour exposer les jeunes enfants à un monde que la plupart d’entre eux n’avaient jamais vu, et encore moins pour exprimer le désir de voir. Pire, faire en sorte que ce monde (choisissez-en un ou plusieurs) : pas un choc, acceptable, intéressant, semble normal, souhaitable – aux petits enfants en le leur imposant à l’église, dans la Maison de Dieu. Une fois de plus, pas mon appel. Je signale, vous décidez.

Après avoir lu un passage de l’évangile et dit à la congrégation « Vous pouvez vous asseoir », Musser a déclaré : « J’aimerais inviter tous les enfants qui aimeraient voir un livre d’images que je montrerai sur l’iPad, ici, à venir s’asseoir autour de lui.

J’ai une question d’abord, cependant. Avez-vous déjà vu une drag queen ? Non? C’est la première fois que tout le monde voit une drag queen ? Eh bien, bonjour. Je suis aussi un garçon, la plupart du temps je suis ici, mais aujourd’hui — je suis belle aujourd’hui.

Et puis l’histoire et les images.

« C’est la première fois que tout le monde voit une drag queen ? Eh bien, bonjour. Je suis aussi un garçon la plupart du temps quand je suis ici, mais aujourd’hui, je suis belle aujourd’hui. » Aaron Musser, église luthérienne Saint-Luc de Logan Square pic.twitter.com/p3zxUtBY6y – Clips de prédicateur réveillé (@WokePreacherTV) 17 décembre 2021

Ne pouvez-vous pas juste voir un petit garçon ou une petite fille après ça ? « Maman, peux-tu m’expliquer ce truc de ‘drag queen’, une fois de plus ? »

Changer de vitesse – mais très légèrement. Comme je l’ai dit dans le passé et le dirai à l’avenir, The Babylon Bee (basé sur des chrétiens) est, à mon humble avis, le meilleur site de satire de l’univers connu. J’offre ce qui suit comme preuve.

Il y a six mois, The Bee a publié cet « article »:

Progressive Church annonce une nouvelle heure du conte de la Bible Drag Queen

Remarque : Il s’agit généralement de : Vie —> Satire, pas : Satire —> Vie. Étonnant? Pas vraiment.

À part l’étrange habitude de The Bee de garder le doigt sur le pouls de la folie de gauche qui nous entoure au point que la satire de Bee bat la réalité à cette folie sur une base assez régulière.

Extrait :

PORTLAND, OR—L’église locale progressiste Sojourners Faith Collective vient d’annoncer une nouvelle « heure du conte biblique drag queen » qui se tiendra tous les dimanches à 10 h 00 à la place du culte normal. […] « Je ne peux pas croire qu’il nous a fallu si longtemps pour trouver cette idée », a déclaré le pasteur Jenna Turnpike (ils/eux). « Mon partenaire Rick est une drag queen depuis que je me souvienne. Et son expertise biblique est hors de ce monde ! Il va certainement être notre fille principale. Depuis l’annonce du nouveau programme ce matin, Sojourners a déjà enregistré une augmentation de 300 % du nombre de ses membres. La plupart des nouveaux arrivants sont membres de la communauté LGBTQ, mais certains sont les parents qui veulent enseigner à leurs enfants l’importance de la foi et comment la confusion n’est qu’une partie du voyage. [Emphasis, mine.]

Comme je l’ai dit, vous passez l’appel.

Progressive Church annonce une nouvelle heure du récit de la Bible Drag Queenhttps://t.co/tRjtREPaqK – La Babylon Bee (@TheBabylonBee) 18 juin 2021

