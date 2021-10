Juste une liste des vieux gars qui ont fondé votre université, et s’ils étaient mauvais

Avec leurs tours rutilantes et leurs bibliothèques en béton menaçantes, les universités de ce pays peuvent avoir l’impression d’avoir toujours été là. Mais, en fait, les gens n’ont pas étudié la comptabilité de gestion à Birmingham depuis l’époque d’Henri VIII.

Comme tout dirigeant hollywoodien qui s’ennuie, nous ne pouvons résister à une histoire d’origine. Comment est née votre université ? Qui l’a fondé ?

Les réponses sont plus compliquées que vous ne le pensez. Certains unis ont une histoire un peu compliquée, avec des épreuves et des tribulations pour les mettre en place. D’autres existent depuis si longtemps que personne ne sait exactement quand ils ont été créés.

Dans la plupart des cas, ce sont des hommes riches qui les ont mis en place – mais pas dans tous les cas. C’est qui a fondé chaque unité du Russell Group, et s’il s’agissait d’un faux ou non.

Université de Birmingham

Tout étudiant de Birmingham peut parler pendant des jours d’Old Joe, la magnifique tour de l’horloge au milieu du campus. Elle porte le nom de Joseph Chamberlain – mais contrairement aux hypothèses de la plupart, il n’a pas fondé l’université.

L’industriel Josiah Mason est crédité d’avoir fondé l’université en 1870. Il a notamment fabriqué des porte-clés, des stylos et des plumes. Convient, pour ce qui est essentiellement les universités Ryman of Russell Group.

Université de Bristol

Bristol en tant que ville a récemment tenu compte de son passé colonial, rebaptisant les salles de concert et abattant des statues. Son université principale n’est pas différente. Une étude récente a révélé que 85 pour cent de l’argent utilisé pour fonder l’université provenait du travail des esclaves/avait dépendu du travail des esclaves.

Les familles Wills, Fry et Colston lui ont donné l’argent pour demander une charte royale en 1876. Vous vous souvenez peut-être d’Edward Colston comme celui dont la statue a été abattue.

Pendant ce temps, Henry Overton Wills III était le premier chancelier de l’uni. La famille Wills a fait fortune dans le commerce du tabac, qui utilisait des esclaves. L’emblématique Wills Memorial Building de l’université porte toujours son nom.

Université de Cambridge

Cambridge était à l’origine une université dissidente. Après que trois universitaires d’Oxford aient été pendus, ils ont commencé – c’est compréhensible – à aller ailleurs. L’une de ces villes était Cambridge, où une université a été fondée en 1209, dotée d’une charte royale en 1231.

Personne ne sait qui sont ces savants, mais les gens savent qui a fondé les collèges. Peterhouse, le premier collège de l’université, a été fondé en 1284 par Hugh de Balsham, l’évêque d’Ely.

Au dire de tous, il était un évêque déterminé à faire le tri dans son diocèse.

Université de Cardiff

Lord Aberdare a été le premier président de l’université, et c’est son rapport qui a jeté les bases de la fondation de l’université.

Homme politique pendant les années de Gladstone, Aberdare s’est heurté à des mineurs alors qu’il était député et a perdu son siège 14 ans après avoir été élu pour la première fois. Mais, à son retour en politique, il est nommé ministre de l’Intérieur.

Lord Aberdare, à son discrédit, a notamment réduit les heures de vente d’alcool dans les pubs. Mais après avoir fondé l’université, il s’est préoccupé du bien-être des prisonniers. Un sac mélangé.

Université de Durham

Durham a commencé sa vie comme un collège d’Oxford, fondé par Thomas Hatfield, l’évêque de Durham. Cependant, c’est bien plus tard, en 1832, qu’une université est fondée à Durham pour défier le duopole d’Oxbridge. L’archidiacre Charles Thorp a adopté une loi pour permettre à Durham d’établir une université.

Thorp était un homme d’église et un militant anti-esclavagiste. Il a créé une « penny bank », permettant aux personnes à faible revenu d’emprunter à moindre coût, ainsi qu’une université en Sierra Leone pour les esclaves affranchis.

Université d’Édimbourg

Pensez merky, et vous ne pensez probablement pas à Edinburgh Uni. Mais il a été fondé avec des merks – 8 000 d’entre eux, pour être précis. C’était la devise à l’époque de l’évêque Robert Reid, qui a laissé de l’argent pour la création d’une université. Cependant, ce n’est que des décennies plus tard, en 1582, que le conseil municipal parvient à persuader le roi d’accorder une charte royale à l’université.

Robert Reid était présent à l’époque de Mary Queen of Scots et a servi devant elle au tribunal. Opérateur politique de confiance, il négocie la paix avec l’Angleterre.

Il n’était pas non plus du genre à rater une fête. Alors qu’il se rendait au mariage de la reine en France, son navire s’est écrasé. Reid a survécu et s’est rendu au mariage.

Université d’Exeter

À juste titre pour une université qui produira des drones de fusions et d’acquisitions, Exeter n’a pas nécessairement de fondateur car c’est le résultat d’une fusion.

En 1922, WH Reed a fait don d’une salle à l’université. Hector Hetherington était son premier directeur, cependant, un homme qui avait sa juste part d’unis, y compris Liverpool et Glasgow

Université de Glasgow

En 1451, il y a 570 ans, le Pape a donné la permission à un homme appelé William Turnbull.

Turnbull était un diplômé de St Andrews. Il n’y a rien qu’ils ne puissent pas faire. Il était évêque et ami du roi Jacques II, qui a fondé l’université pour donner aux jeunes gens d’Écosse la chance d’étudier pour le clergé.

collège impérial de Londres

Thomas Huxley a formé la Normal School of Science en 1881, qui est devenue la plus grande partie de l’Imperial lorsqu’elle a été constituée en 1907. Elle a fusionné avec le Royal College of Mines, qui a été créé sous le patronage de Prince Albert.

Huxley était connu sous le nom de « bulldog de Darwin » et était en pleine évolution. Le prince Albert était le mari de la reine Victoria. Tu le connais.

King’s College de Londres

Votre université a-t-elle fait l’objet d’un duel ? Le premier ministre, Arthur Wellesley, s’est battu en duel avec le comte de Winchilsea, pour l’indépendance du King’s College de Londres.

Le premier à avoir eu l’idée du King’s College de Londres, en 1828, était George D’Oyly. Mais c’est Wellesley qui s’est jeté derrière le projet et a présidé le projet de création de l’uni.

Premier ministre pendant deux périodes – l’une de près de trois ans et l’autre de moins d’un mois – de 1828 à 1834, Wellesley était un conservateur, même s’ils n’avaient pas de travailliste à l’époque. En tant que soldat, il a remporté les guerres napoléoniennes, menant l’armée qui a vaincu Napoléon à Waterloo en 1815. Sans lui, nous aurions une chanson d’ABBA de moins.

Université de Leeds

Il y a une histoire un peu enchevêtrée à Leeds. En 1887, le Yorkshire College est devenu une partie de l’Université Victoria, qui s’étendait sur Manchester, Liverpool et Leeds. Connu sous le nom de Yorkshire College of Science, un article de 1874 publié dans la revue Nature attribue à Lord FC Cavendish, un député, la présidence de la création du collège.

Cavendish était un protégé de William Gladstone, mais fut assassiné à Dublin en 1882, lors de son premier jour en tant que secrétaire en chef pour l’Irlande. Un groupe appelé les Irish National Invincibles l’a poignardé, ainsi qu’un fonctionnaire nommé Thomas Burke – la véritable cible de l’attaque.

Université de Liverpool

L’université a commencé ses jours en tant que collège, University College Liverpool, en 1881. Son directeur à l’époque était Gerald Henry Rendall, un érudit qui croyait que les œuvres de Shakespeare avaient en fait été écrites par Edward de Vere, le 17e comte d’Oxford. Connue sous le nom de théorie oxfordienne de la paternité shakespearienne, c’est un débat qui aurait été facilement réglé si le barde avait utilisé TurnitIn.

École d’économie et de sciences politiques de Londres

La LSE a été fondée par le couple socialiste Beatrice et Sidney Webb en 1895. Contemporains de Bertrand Russell et Clement Attlee, les Webb ont également fondé le magazine New Statesman et ont été parmi les moteurs intellectuels de la gauche britannique du début du XXe siècle.

Université de Manchester

À ses débuts sous le nom d’Owens College, l’université a été fondée avec l’argent laissé par John Owens, dont la famille était l’une des plus importantes de l’industrie du coton.

Owens pensait que l’éducation ne devrait pas dépendre d’une certaine religion. Semble sain.

Université de Nottingham

Un homme du nom de Thomas Greenhow a proposé l’idée de l’université en 1831. Il était chirurgien et épidémiologiste. D’une part, Greenhow a recherché comment mettre fin à la pandémie de choléra qui balaie Londres. De l’autre, il a publié un compte rendu détaillé de l’état gynécologique de sa belle-sœur.

Université d’Oxford

La légende raconte qu’Alfred le Grand a tout déclenché lorsqu’il a eu un débat de plusieurs jours avec des moines. En réalité, personne ne sait comment a fondé l’université, ni quand – juste qu’il y avait des enseignements là-bas dès 1096.

Université Queen Mary de Londres

Queen Mary est le Russell Group uni que tout le monde oublie. Peut-être qu’une histoire simplifiée des origines pourrait aider l’institution à saisir l’air du temps.

Un élément de la soupe qui a fait la reine Mary était le Westfield College. Il a été fondé en 1882 dans le but de fournir un enseignement supérieur aux femmes par Constance Louisa Maynard. Sans surprise, elle est surtout connue pour avoir défendu l’éducation des femmes.

Une autre partie, le London Hospital Medical College, a été fondée en 1785 par un groupe comprenant Sir William Blizard. En plus d’avoir un nom cool, il était dans la charité, mais s’est fait un nom en tant que médecin qui a introduit « marcher dans les services » – désormais une partie essentielle de l’éducation de tout étudiant en médecine.

Université Queen’s de Belfast

QUB est né de la Belfasst Academical Institution, fondée en 1810. Son fondateur était un homme du nom de William Drennan, qui s’adressait au public en tant que « compagnons esclaves » lorsqu’il prenait la parole et faisait campagne pour une réforme démocratique.

Université de Sheffield

Comme beaucoup d’autres, Sheffield est le résultat d’une fusion. Son prédécesseur le plus ancien est la Sheffield School of Medicine, qui a ouvert ses portes dans les années 1810. Un homme nommé Hall Overend fut le premier à commencer à enseigner ici. Il avait l’air d’un gars cool, dévoué à enseigner la médecine aux étudiants.

Université de Southampton

L’Université de Southampton a d’abord été fondée avec l’argent de Henry Robinson Hartley. Il est décrit comme un « traînard excentrique », dont la famille a gagné son argent grâce au commerce du vin. En tant que « traînard excentrique », il ne voulait pas d’une université pour alimenter la révolution industrielle en cours, mais plutôt comme un moyen pour les jeunes de se cultiver.

De nos jours, les étudiants se tiennent devant la bibliothèque Hartley pour prendre leurs photos de thèse avant d’aller danser chez Switch et d’être rejetés par les programmes de fin d’études de KPMG.

Collège universitaire de Londres

Mythe : L’UCL a été fondée par Jeremy Bentham. Alors que son corps est encore en train de frapper dans tous les sens, il n’était qu’une inspiration. Bien qu’il ait donné son soutien à l’idée dans les années 1820, il n’a pas fait grand-chose pour faire décoller l’idée.

Au lieu de cela, l’UCL a en fait d’autres fondateurs, représentés dans un tableau célèbre : Henry Brougham, Thomas Campbell et Henry Crabb Robinson. James Mill a également contribué à la fondation de l’université.

Brougham était un homme politique qui a joué un grand rôle dans l’abolition de l’esclavage par le parlement. Campbell, commémoré par une statue sur George Square à Glasgow, était un poète.

Robinson, d’abord correspondant de guerre pour le Times, devint plus tard un avocat renommé. James Mill, à ne pas confondre avec son fils John Stuart, était philosophe et économiste. Son travail sur l’Inde a été qualifié de « source la plus importante d’indophobie britannique » par un historien.

Université de Warwick

Allons-y pour la version romantique de l’histoire ici. L’argent pour fonder Warwick Uni est venu de la famille d’un homme d’affaires local appelé John Martin. Et comment gagnait-il son argent ? Vodka Smirnoff.

Comment Warwick s’est-il éloigné si loin de ses racines amusantes ?

Université d’York

JB Morrell, un directeur de Rowntree, qui connaissait bien York et son histoire, a donné ses bâtiments à l’université. La bibliothèque JB Morrell porte son nom, mais il est décédé des mois avant que l’université n’ouvre ses portes aux étudiants.

