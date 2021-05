“ Juste une nuit ”: Eric Clapton fait vibrer le Budokan de Tokyo

Les années 1970 ont été une période tumultueuse pour Eric Clapton, plein de hauts et de bas personnels et une reprise de carrière remarquable. Dans les derniers jours de la décennie, il a joué au célèbre Budokan Theatre de Tokyo dans le cadre de sa tournée mondiale pour soutenir l’album de 1978 Backless. Les résultats de cette performance seraient capturés sur le double LP en direct Juste une nuit, qui est entré dans les charts britanniques le 10 mai 1980.

Le groupe de Clapton de l’époque était, généralement, plein de talents de premier plan, y compris son collègue maestro de la guitare Albert Lee, le claviériste et chanteur de Procol Harum, Gary Brooker, et le claviériste de Joe Cockerdu groupe et de la tournée Mad Dogs and Englishmen qui était un nouveau membre du groupe EC à ce stade). Dave Markee a joué de la basse sur la tournée et Henry Spinetti, dont les crédits comprenaient Paul et Linda McCartney‘s Ram, City To City de Gerry Rafferty et d’innombrables autres jouaient de la batterie.

La liste des morceaux pour Just One Night (en fait une aventure de deux nuits au Budokan, les 3 et 4 décembre) était une capsule temporelle de l’endroit où «Slowhand» était dans sa carrière alors qu’il entrait dans les années 1980. «After Midnight» et «Cocaine», les incontournables de son grand favori JJ Cale, a soutenu l’ensemble, et son public pop a été bien accueilli avec des succès des années 70 comme «Wonderful Tonight» et «Lay Down Sally».

Clapton chante Knopfler

Clapton a également inclus sa version de «Setting Me Up», le Mark Knopfler chanson du premier, éponyme Dire Straits album, comme vitrine vocale pour Lee. Parmi les autres reprises, citons «Double Trouble» du bluesman Otis Rush et le standard de Robert Johnson «Rambling On My Mind».

Just One Night a fait une première apparition relativement modeste dans le classement des albums britanniques au n ° 27, mais la semaine suivante, il est monté au n ° 3, y restant une deuxième semaine. Aux États-Unis, il a culminé au n ° 2 et a été certifié or à peine un mois après ses débuts dans les charts.

