Juste une question Joe | Daily Sound & Fury 10z viral

Lorsque nous voyons de la malhonnêteté, nous devons commenter et en ce moment, Joe Manchin est la quintessence ambulante et parlante de la malhonnêteté grossière ! Je n’ai pas l’intention ici d’attaquer le caractère de l’homme, loin de là mais seulement d’examiner et d’exposer sa turpitude morale déguisée en indignation. Il y a vraiment quelque chose d’assez faux et d’égoïste dans la position de Manchin à la suite du désir des démocrates de renverser l’obstruction systématique afin de promulguer diverses législations sur des questions de nature économique et sociale. Son argument a été qu’il a besoin de bipartisme afin de maintenir l’intégrité du Sénat et de la démocratie pour démarrer. Cet argument de Joe Manchin est si absurde sachant que pas moins que McConnell a exprimé son désir et son objectif primordial d’arrêter tout ce que Biden propose est un fait ouvert et bien documenté. McConnell dans sa sagesse ou sa prédisposition méphistophélique annonce la mort ou la pénurie même de tout ce qui est à distance bipartite, se moquant complètement de tout démocrate ou même passant qui préconise alors le bipartisme comme un exercice futile. Pourquoi alors des gens comme Manchin et Senema vont-ils alors faire du bipartisme le lien même pour toute négociation de politique et de législation est au-delà de toute compréhension cohérente de la raison et de la stratégie !

Je peux seulement alors imaginer que quelque chose de plus sinistre et infâme doit être en jeu. Au début, j’ai pensé, oh, il ne fait que gesticuler, il doit y avoir quelque chose qu’il veut, et l’autre Joe, c’est-à-dire le président Joe Biden, le reniflera, lui donnera les affectations ou quels que soient ses désirs, et s’en sortira ! Hélas, cette mascarade s’éternise tellement que je suis maintenant enclin à penser que ce n’est peut-être pas le cas et que ce dernier scénario pourrait bien être le cas, quelque chose de malfaisant ! Alors quel est le cas? Avant même que je puisse commencer à prédire ce que cela pourrait être, peut-être pouvons-nous examiner ce qui a été, dans le passé, une des pratiques les plus déplaisantes dans cette institution très auguste, le Sénat américain.

Depuis les années 90, nous y avons vu des démonstrations d’intérêt personnel et de cannibalisation inter-partis, des enquêtes Whitewater des années Clinton, de sa destitution ou même des déboires de sa femme Hillary Clinton avec la débâcle de Benghazi, The Tea party, et à ce jour les procès en destitution d’un certain Donald Trump au Sénat. Si l’un d’entre nous, dans son sang-froid, croyait qu’il existait un bipartisme, alors ces événements et bien d’autres auraient dû suffire à le désabuser de cette notion, mais pas Manchin. Sous quel rocher aurait-il pu se cacher ou sa myopie est-elle devenue aveugle ou est-il simplement un implant actif de l’activisme trumpien qui déplore toute tentative de réorganiser l’Amérique pour que tous existent dans une véritable égalité inhérente à une République égalitaire ? Manchin est-il un implant trumpien dans les vêtements démocrates ?

Vous devez vous poser cette question parce que le trumpianisme n’est basé sur rien d’autre que sur un réactionnaire viscéral au changement qui prive à tout prix les blancs qui ne changent pas, en particulier certains hommes blancs, qui trouvent le processus de changement, qu’il s’agisse de femmes, de Noirs ou de LGBTQ comme un affront au statu quo…. et Manchin est bien blanc ! Cela pourrait facilement être une conjecture, un pont trop loin, mais comment pouvons-nous rejeter un tel argument face à ce qui s’est passé le 1/6 et à la réponse républicaine à la démonstration honteuse d’anarchie jamais vue dans toute une Epoque en Amérique. Il y a eu des marches et des tentatives massives d’activisme pour changer des aspects des politiques américaines grossières telles que la guerre du Vietnam ou les droits civils ou toute autre question qui réprimande la myopie parfois inhérente à la société, et les sensibilités collectives s’élèvent contre une telle portée excessive de la politique et des événements. Cependant, contre l’État aussi manifeste qu’au 1/6, cela ne s’est pas tout à fait produit depuis la guerre civile.

Les républicains ont en toute impunité démantelé le flibustier à volonté, au gré de leurs caprices politiques intrinsèques, notamment l’installation de juges, qu’ils soient juges d’appel ou juges de la Cour suprême, ou le passage de réductions d’impôt massives aux entreprises américaines, ou de tels intérêts politiques . Face à un tel carrefour, McConnell n’a même pas jeté un regard superficiel sur le bipartisme, mais c’était de jure et comme d’habitude ! Mais devinez quoi ? Nairy un gémissement de notre nouveau champion du bipartisme, M. Joe Manchin ! A-t-il fait une puanteur, tenu des conférences de presse et dénoncé ces mouvements de prise de pouvoir de McConnell. Nous n’avons rien entendu de ce champion autoproclamé du centrisme américain. Si quelqu’un pouvait produire une explosion d’indignation de la part de Joe Manchin, alors je m’excuse abondamment pour ma portée excessive et dis “mon mauvais!” Je suis certainement sûr qu’aucune transcription de ce genre n’existe, à part peut-être quelques murmures indiscernables dans le souffle de Joe Manchin ! Alors, Joe Manchin, ma question est : où étiez-vous pendant tout ce temps lorsque le bipartisme a été piétiné et défiguré par les républicains pendant les années Obama et le mouvement Tea Party ? Et plus récemment avec Donald Trump et la naissance de la réprobation et de l’incohérence Q-Anon ? Où? Sous votre bureau, Missing in Action in West Virginia, s’il vous plaît, donnez-nous une indication d’où vous étiez et pourquoi maintenant, que l’Amérique est impliquée dans le discours le plus cathartique sur l’extrémisme interne et l’angoisse culturelle ? Où, Joe, étiez-vous ?

