Justice League de Zack Snyder – CINEMABLEND

Dans ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec l’intention de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde menace imminente de proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions .