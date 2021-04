Justice League de Zack Snyder: Pourquoi créer Martian Manhunter était un défi pendant COVID

Spoilers majeurs à venir pour la Justice League de Zack Snyder.

L’Univers étendu de DC a eu une vie unique, et cela n’est nulle part plus évident que la sortie sans précédent de Justice League de Zack Snyder. Le projet de quatre heures a trouvé sa place sur HBO Max, le cinéaste titulaire ayant reçu des millions pour le CGI nécessaire, le montage et des reprises limitées. Ces éléments se sont réunis pour donner vie à Martian Manhunter de Harry Lennix, et il s’avère que COVID-19 a en fait compliqué davantage ce processus.