Justice League Sequels: le plan de Zack Snyder pour le superman de Henry Cavill semble incroyable

Ce qui est cool, dont j’ai beaucoup parlé, c’est que dans les deux films qui devaient suivre ce film, vous avez fondamentalement la chute de la Terre, et Superman est le principal méchant de ce film. Après le rappel de la chronologie et Batman … après le sacrifice de Batman, Superman devient de facto le chef de la Justice League. Et puis il devient le héros principal du film final. Donc, littéralement, dans deux films, il doit passer de vraiment comme le destructeur des mondes au sauveur de tout le monde. À bien des égards, Superman a le plus grand arc de tout le monde. Et nous l’avons fait exprès parce que – c’était peut-être une surcompensation pour l’idée que Superman ne change normalement pas beaucoup, et dans beaucoup de courses de Superman (bandes dessinées), sa moralité est le rocher contre lequel tout le monde se brise. Et nous nous sommes dit: « Étirons vraiment Superman aussi loin que possible. » Parce que nous pensons, bien, franchement, nous avons un si grand Superman. Henry peut le faire. Alors pourquoi pas?