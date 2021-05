Justice, responsable produit de Stadia, a quitté Google

5 mai 2021 – 09h05

Le chef du produit et vice-président du service de streaming Stadia de Google, John Justice (photo), a quitté l’entreprise.

La nouvelle a été initialement rapportée par The Information – avec plus tard Google fournissant une confirmation à 9to5Google – avec le géant de la recherche et de la technologie disant qu’ils souhaitaient que Justice “bonne pour sa prochaine étape”.

Justice a rejoint Google en janvier 2019. Son rôle sur Stadia était de superviser l’expérience du consommateur,

Bien que nous ne connaissions pas les raisons de son départ, Justice a quitté l’entreprise à la suite d’informations suggérant que Stadia ne fonctionne pas aussi bien que Google le souhaiterait. En février, le vice-président et directeur général du service, Phil Harrison, a annoncé la fermeture de ses studios Stadia Games and Entertainment. Apparemment, cette décision était en partie due aux inquiétudes entourant d’autres acquisitions de développement énormes, y compris le rachat par Microsoft de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media.

Depuis, il est apparu que Stadia ne répondait pas aux attentes des abonnés de Google et, ce faisant, il a investi des millions de dollars dans des accords avec des éditeurs de renom comme Take-Two et Ubisoft pour apporter leurs titres au service.

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

