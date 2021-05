Justice transparente: la retransmission en direct des procédures judiciaires n’est pas seulement appropriée en cas de pandémie, mais sert également la cause de la transparence

La transparence ne concerne pas seulement les salles d’audience ouvertes, les membres du public ne pouvant assister aux débats que dans des situations très spécifiques; dans le monde hyperconnecté, la transparence consiste également à faciliter l’accès grâce à des transmissions électroniques en temps réel.

La diffusion en direct des débats de la Cour suprême, que le juge en chef de l’Inde NV Ramana «examine activement», n’est pas seulement appropriée pour l’époque – Covid-19 a fait de la distanciation une nécessité, et les salles d’audience surpeuplées sont interdites jusqu’à ce qu’il y ait une réduction significative de la situation. la pandémie – mais aussi un vote pour la transparence.

La Haute Cour du Gujarat diffuse déjà en direct ses audiences depuis plus de six mois maintenant, rapporte The Print – cela a mérité d’être mentionné par la Cour suprême dans son jugement sur l’affaire impliquant la plainte de la Haute Cour de Madras sur la Commission électorale autorisant des rassemblements électoraux pour sondages d’État pour continuer bien dans la deuxième vague.

Le CS avait alors noté que le HC du Gujarat «avait introduit la retransmission en direct de ses débats, dans le but de renforcer la participation du public à l’administration de la justice». En effet, c’est le CS qui a ouvert la voie à cela, observant en septembre 2018, dans le cadre d’une pétition pour la retransmission en direct des procédures judiciaires, que «la lumière du soleil est le meilleur désinfectant».

L’ancien CJI SA Bobde avait cependant déclaré l’année dernière qu’il était d’accord «en principe», mais qu’il avait dû traiter de «nombreuses plaintes» concernant des procédures virtuelles – le tribunal chargé de l’affaire en question avait estimé qu’il pouvait y avoir «une utilisation négative ou un abus de la diffusion en direct. . » Le changement rafraîchissant dans la réflexion de la cour suprême trois ans plus tard doit être salué.

