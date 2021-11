Justifiable Hurt Feelins – Billy Porter s’excuse auprès de Harry Styles Over Dress Commentaires | REGARDEZ

Billy Porter – Harry Styles / .

*Billy Porter a présenté des excuses à Harry Styles en ce qui concerne ses commentaires concernant la couverture Vogue du chanteur.

Comme indiqué précédemment, la star de « Pose », nominée aux Emmy Awards, a critiqué Vogue et Styles après avoir fait la couverture du numéro de décembre 2020 en robe et est entrée dans l’histoire en tant que premier homme à apparaître en solo sur la couverture du magazine. Cependant, Porter a fait une introspection lors de son apparition dans « The Late Show » et a présenté des excuses au chanteur pour toute critique à son égard.

« La première chose que je veux dire est, Harry Styles, je vous présente mes excuses pour avoir votre nom dans ma bouche. Il ne s’agit pas de vous. La conversation ne vous concerne pas. La conversation est en fait plus profonde que cela », a-t-il déclaré. « Il s’agit des systèmes d’oppression et d’effacement des personnes de couleur qui contribuent à la culture. »

Harry Styles, devenu célèbre en tant que membre du groupe britannique One Direction, est entré dans l’histoire en novembre 2020 en tant que premier homme à apparaître en solo sur la couverture de Vogue. Ce qui a rendu le mouvement encore plus important, c’est le fait que Styles a honoré la couverture en portant une robe. Voici un an plus tard et Billy Porter n’a pas pu retenir ses sentiments plus longtemps et a pris la parole. Il a critiqué le choix de la couverture du magazine, affirmant qu’il s’agissait d’un manque de représentation.

« La conversation est en fait plus profonde que cela », a déclaré Billy à l’animateur Stephen Colbert. « Il s’agit des systèmes d’oppression et d’effacement des personnes de couleur qui contribuent à la culture. Maintenant, c’est beaucoup à déballer. Je suis prêt à le déballer, sans traîner et annuler la culture d’Internet, car je ne juge pas, ni ne jugerai jamais ma vie ou mon humanité en extraits sonores sur les réseaux sociaux.

« Alors, quand vous êtes prêt à avoir la vraie conversation, appelez une garce », a plaisanté l’acteur. « D’accord? Je suis prêt à l’avoir ! S’adressant à nouveau à Harry, à la manière de Billy Porter, la star a ajouté: « Je suis désolé, Harry. Je ne voulais pas de mal. Je suis un homme gay. Nous aimons Harry, il est mignon !

Comme E!online l’a déclaré : Le gagnant d’un Emmy a cité pour la première fois la décision de Vogue comme un exemple d’effacement en ce qui concerne les personnes de couleur dans une interview accordée au Sunday Times en octobre.

Regardez l’interview ci-dessous.

