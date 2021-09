Justin Bieber a officiellement les auditeurs Spotify les plus mensuels de tous les artistes

Plus d’une décennie après la sortie de son premier album studio, My World 2.0, Justin Bieber a officiellement obtenu le plus grand nombre d’auditeurs mensuels de tous les artistes sur Spotify.

Le chanteur de 27 ans compte actuellement 83,99 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, basé à Stockholm, selon son profil d’artiste. En tenant compte du total, Justin Bieber, né à London, en Ontario, compte 9,11 millions d’auditeurs mensuels de Spotify de plus que The Weeknd (classé deuxième avec 74,89 millions d’auditeurs mensuels) et 11,35 millions d’auditeurs mensuels de plus que Ed Sheeran, troisième.

Dua Lipa est classé quatrième (65,48 millions) en auditeurs mensuels sur Spotify, contre cinquième pour Doja Cat (61,19 millions), sixième pour Ariana Grande (59,69 millions), septième pour J Balvin (58,51 millions), huitième pour The Kid Laroi (58,43). millions), neuvième pour Billie Eilish (55,91 millions) et dixième pour Lil Nas X (55,41 millions). Surtout, ces statistiques reflètent les dernières données disponibles et sont indépendantes du nombre total de flux annuels sur Spotify, qui en 2020 a vu Bad Bunny en tête du peloton.

Soit dit en passant, la moitié des 10 artistes les plus populaires sur Spotify (par les auditeurs mensuels) sont signés dans des divisions du groupe Universal Music, lié au marché boursier, dont le directeur financier de Spotify, Paul Vogel, a reconnu être “prêt à s’appuyer plus agressivement” sur initiatives promotionnelles et accords de marché bilatéraux.

En outre, huit des 15 musiciens les plus écoutés sur Spotify (encore une fois par les auditeurs mensuels) sont signés chez UMG, et le Congrès a lancé en juin une enquête sur le controversé « Discovery Mode » du service de divertissement audio, qui permet aux labels et aux artistes d’influencer recommandations des auditeurs sans payer de frais initiaux – à condition qu’ils acceptent un « taux de redevance d’enregistrement promotionnel » pour les flux résultants.

Les points méritent d’être gardés à l’esprit en ce qui concerne les auditeurs mensuels de Spotify de Justin Bieber, car les chansons récemment sorties – des morceaux pas toujours populaires depuis des années, comme « 7 Rings » d’Ariana Grande – semblent être le moteur de son succès sur la plate-forme.

Certes, “Stay”, que The Kid Laroi (qui a signé avec SB Projects de Scooter Braun en juin) et Bieber sorti en juillet, a accumulé jusqu’à présent 469,27 millions de lectures sur Spotify. Et “Peaches”, que Bieber a abandonné en mars, a généré un énorme 759,17 millions de flux Spotify à ce jour, ainsi que 612,94 millions de pièces pour sa collaboration avec Ariana Grande en mai 2020 “Stuck with U”. Le succès commercial de ce dernier n’a cependant pas été sans controverse.

En termes de tendances plus larges parmi les 10 artistes ayant le plus d’auditeurs mensuels sur Spotify, six des principaux titres « populaires » des créateurs, c’est-à-dire ceux qui bénéficient actuellement du plus grand nombre de flux, mais pas nécessairement ceux qui ont reçu le la plupart des flux dans l’ensemble – incluent un acte vedette bien connu.

Surtout parce que la promotion des remixes auprès des fans d’un morceau original est aussi simple que d’envoyer une notification numérique, le point pourrait s’avérer commercialement important à l’avenir.

Enfin, à l’exception d’Ed Sheeran (dont le dernier album a fait ses débuts en 2017, avec un suivi qui devrait arriver en octobre) et Lil Nas X (qui a sorti plusieurs singles avant la sortie de son premier album le mois prochain), chacun des meilleurs -10 artistes des auditeurs mensuels de Spotify ont sorti un album en 2020 et/ou 2021. Justin Bieber et J Balvin sont les seuls sur la liste des auditeurs mensuels qui ont mis de nouveaux albums à la disposition des fans en 2020 et 2021.