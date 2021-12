Justin Bieber a réussi une performance controversée malgré les appels au boycott

Malgré les appels à Justin Bieber pour annuler sa performance en Arabie saoudite, la pop star a continué avec le spectacle. Bieber, 27 ans, a réalisé une série de ses plus grands succès sur le circuit de la corniche de Jeddah, où s’est déroulée la course du Grand Prix de F1 d’Arabie saoudite. Il y a eu plusieurs appels pour qu’il se retire de l’émission, y compris une lettre ouverte de Hatice Cengiz, la fiancée du regretté critique saoudien Jamal Khashoggi.

Des images des coulisses du concert de Bieber montraient le chanteur de « Sorry » enthousiaste à l’idée de jouer pour ses fans là-bas. Son set comprenait des performances de « Deserve You », « Somebody », « Hold On » et d’autres tubes, rapporte TMZ. Samedi, des images de Bieber avec sa femme, Hailey Bieber, en Arabie saoudite ont également fait surface. Hailey portait un masque facial et une casquette de baseball, mais Bieber était clairement reconnaissable. Bieber n’a fait aucune mention du voyage sur sa page Instagram, mais Hailey a publié une vidéo de Bieber jouant dans son histoire Instagram.

Le mois dernier, TMZ a repéré une campagne publicitaire de la Human Rights Foundation à Los Angeles qui tentait de dissuader Bieber de se produire en Arabie saoudite. Une banderole a été placée sur un camion garé devant le Microsoft Theater, où se tenaient les American Music Awards. « Bieber, votre patron saoudien assassine des journalistes. Faites ce qu’il faut, annulez », disait une bannière. Un autre a lu : « Il n’est pas trop tard maintenant pour s’excuser. Ne chantez pas pour le dictateur de l’Arabie saoudite. »

Dans sa lettre ouverte, Cengiz a écrit à Bieber que l’annulation de sa représentation en Arabie saoudite « enverrait un message puissant au monde que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour restaurer la réputation d’un régime qui tue ses détracteurs ». Elle a également rappelé à Bieber que son invitation venait du prince Mohammed bin Salman. « Rien d’important ne se passe en Arabie saoudite sans son consentement, et certainement pas un événement aussi important et flashy que celui-ci », a écrit Cengiz.

Khashoggi, 59 ans, était un journaliste qui a publié dans le Washington Post des articles critiques à l’égard du régime saoudien. Il a été tué par 15 agents du gouvernement saoudien à Istanbul en 2018. Le prince Mohammed a affirmé ne pas être au courant de l’opération, mais les rapports des services de renseignement américains publiés par le président Joe Biden ont montré que le prince avait approuvé l’opération, rapporte l’Associated Press. L’Arabie saoudite a eu un procès, cinq personnes impliquées dans le meurtre de Khashoggi ont été condamnées à 20 ans de prison et une autre à 10 ans. Deux autres personnes ont été condamnées à sept ans de prison, rapporte NBC News. Les noms des personnes n’ont pas été divulgués et le procès a été critiqué par un enquêteur des Nations Unies.

Depuis le meurtre de Khashoggi, les pop stars qui devaient se produire en Arabie saoudite ont été priées d’éviter de s’y produire. Mariah Carey s’y est produite, malgré les appels au boycott. En juillet 2019, la rappeuse Nicki Minaj a annulé son apparition à Djeddah. « Après une réflexion approfondie, j’ai décidé de ne plus aller de l’avant avec mon concert prévu au Jeddah World Fest », a déclaré Minaj à Billboard à l’époque. « Bien que je ne veuille rien de plus que d’apporter mon émission aux fans en Arabie saoudite, après m’être mieux renseigné sur les problèmes, je pense qu’il est important pour moi d’exprimer clairement mon soutien aux droits des femmes, à la communauté LGBTQ et à la liberté de expression. »