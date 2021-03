Justin Bieber affronte des paparazzi pour avoir prétendument pris la jupe de Hailey Baldwin ⋆ .

Instagram

Le chanteur des 10 000 heures appelle les photographes qui grouillent lui et sa femme car il soupçonne qu’ils prennent des photos inappropriées du modèle alors que le couple entre dans une camionnette.

AceShowbiz –

Justin Bieber est un mari protecteur pour Hailey Baldwin. La pop star canadienne s’est retrouvée dans une situation assez tendue avec les paparazzi lors de l’une de leurs dernières rencontres alors qu’il les accusait d’avoir pris des photos inappropriées de sa femme.

Dans une vidéo partagée par E! News, le chanteur de 27 ans et sa femme mannequin sortaient de The Nice Guy après avoir dîné au hotspot de Los Angeles à West Hollywood, en Californie, le jeudi 25 mars. Ils ont été envahis par des paparazzi alors qu’ils montaient dans un bus privé.

Lorsque les photographes ont rapidement pris des clichés du couple, Justin les a confrontés pour avoir prétendument pris des photos de Hailey. « Est-ce que vous tirez sous sa jupe? » demanda-t-il calmement, mais il eut l’air un peu ennuyé après leur arrivée dans la camionnette.

Justin Bieber a affronté des paparazzi après être entré dans une camionnette avec Hailey.

«Oh mon dieu, s’il vous plaît, Justin», a rapidement répondu un photographe. Un autre s’est également précipité à leur défense, demandant: «Pourquoi quelqu’un tirerait-il sous sa jupe?» Justin a répondu: « C’est la question, non? »

Un photographe s’est demandé: «Pourquoi ferions-nous cela?» tandis que quelqu’un d’autre proposait de montrer les preuves: «Allez, mon pote, regarde les vidéos… Hé mon pote, j’espère que tu passes une bonne nuit, mec. Frère, frère, frère, personne ne ferait ça, frère.

Malgré les soupçons de Justin, une source impliquée dans l’incident a déclaré à E! Nouvelles que ce n’était pas vrai. La source insiste sur le fait que personne n’essayait de prendre des photos en haut de la jupe et explique que «bien que les photographes aient dû passer sous un rideau installé sur le trottoir pour prendre des photos du couple, il n’y avait aucune intention de sous-jupe. coup. »

La situation chaude avec les paparazzis mis à part, Justin et Hailey ont récemment passé des vacances romantiques aux îles Turques et Caïques, où ils ont séjourné dans une villa en bord de mer. Plus tôt ce mois-ci, le chanteur de «Peaches» a également sorti son nouvel album «Justice» le 19 mars.

Article suivant

Olivia Jade révèle une leçon précieuse qu’elle a apprise après avoir discuté de sa « honte publique »