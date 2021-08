Justin Bieber amènera Jaden Smith et plus au festival de Las Vegas

Justin Bieber et Pollen présente se rendra à Las Vegas du 7 au 10 octobre pour une expérience très spéciale, Justin Bieber & Friends, The Vegas Weekender. Cet événement unique en son genre sera entièrement organisé par Justin, avec des invités musicaux triés sur le volet et un itinéraire spécialement organisé d’activités basées sur ses propres passions personnelles.

L’expérience se déroulera sur trois jours et trois nuits avec le XS et le Encore Beach Club de Wynn Las Vegas comme siège principal.

Le week-end sera marqué par une performance en tête d’affiche lors de la dernière soirée de Justin Bieber au célèbre XS Nightclub, donnant aux fans la chance de le voir jouer de près dans un espace intime. La programmation de la première phase présente certains des artistes préférés de Justin dans divers genres, notamment le DJ et producteur français à succès David Guetta, le rappeur et compositeur australien The Kid LAROI, le chanteur originaire d’Oakland et bien-aimé Kehlani, le seul et unique Jaden Smith se produisant sous son nom de scène Jaden, TroyBoi, natif de Londres et poids lourd de la musique dance, et le talent montant / prodige musical Eddie Benjamin. D’autres artistes seront annoncés au cours de la deuxième phase et l’événement mettra également en vedette des invités spéciaux.

Les festivités débuteront le 7 octobre avec une soirée d’ouverture au XS Nightclub et seront suivies d’une fête au bord de la piscine au Encore Beach Club le 8 octobre.

Les invités du Vegas Weekender pourront également partager certaines des activités préférées de Bieber. Le 9 octobre, une prise de contrôle du skate park comprendra le légendaire skateur Nyjah Huston et plus, ainsi que des pop-ups de nourriture et de boissons présentant certains des favoris de Justin. Cela sera suivi d’une performance en tête d’affiche de Justin Bieber au XS Nightclub.

Pour plus d’informations sur l’événement, visitez le site officiel de Pollen Presents.

