Justin Bieber annonce dénonçant le concert de l’Arabie saoudite pendant les AMA

Justin Bieber a un concert à venir en Arabie saoudite – un qui suscite beaucoup de réactions négatives … qui s’est transformé en panneaux d’affichage en voiture ce week-end, l’appelant à annuler le concert.

Découvrez ces publicités collées sur le côté d’un camion qui circulait dans tout DTLA dimanche, juste à côté du Microsoft Theatre où se déroulent les American Music Awards ce soir.

On ne sait pas si JB est censé montrer ou non – il est nominé, mais pas programmé pour se produire – donc on ne sait pas si cela est destiné à lui… ou à d’autres en général. En tout cas, cela a certainement attiré l’attention – surtout avec le langage pointu.

Une annonce dit : « Bieber, votre patron saoudien assassine des journalistes. Faites ce qu’il faut, annulez ! » Un autre dit : « Il n’est pas trop tard maintenant pour s’excuser. Ne chantez pas pour le dictateur de l’Arabie saoudite !

Il y en a d’autres qui sont tout aussi durs – mais compte tenu de l’organisation qui a mis cela en place, le Fondation des droits de l’homme, c’est compréhensible pourquoi ils se sentent si passionnément à ce sujet … le fait est, ils croient le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, viole tout ce qu’ils défendent, comme beaucoup d’autres dans le monde.

Idem pour la fiancée veuve du journaliste WaPo assassiné Jamal Khashoggi, dont le décès en 2018 était lié à MBS. Hatice Cengiz écrit une lettre ouverte à Justin … le suppliant d’annuler l’événement, suggérant que le fait d’aller de l’avant sera considéré comme une sorte de cosignature.

Elle écrit : « Si vous refusez d’être un pion de MBS, votre message sera fort et clair : je ne joue pas pour les dictateurs. Je préfère la justice et la liberté à l’argent.

Justin a été annoncé comme la tête d’affiche du GP d’Arabie saoudite F1 STC qui se déroulera le 5 décembre. Il n’en a pas fait la promotion lui-même, ou n’en a pas beaucoup parlé, semble-t-il.