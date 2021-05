Justin Bieber annonce des dates de tournée mondiale reprogrammées

Justin Bieber a annoncé ses dates de tournée mondiale reportées. La tournée devait débuter cet été, mais en raison des restrictions COVID-19 variant selon les États, la tournée est déplacée en 2022. Le Justice World Tour 2022 ajoute sept nouveaux spectacles d’arène pour un total de 52 dates.

Justin revient sur la route dans la foulée de l’album n ° 1 mondial Justice, son huitième album à faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. Bieber est entré dans l’histoire en tant que premier artiste solo masculin à faire ses débuts n ° 1 sur le Billboard 200. palmarès des albums et palmarès des singles Billboard Hot 100 avec son hit “Peaches” certifié platine. Avec plus de 75 milliards de flux de carrière et plus de 70 millions d’albums vendus dans le monde, Justin continue de régner comme l’un des plus grands artistes du monde.

«Nous travaillons dur pour faire de cette tournée la meilleure à ce jour», a déclaré Justin Bieber. «Je suis ravi de sortir et de m’engager à nouveau avec mes fans.» Les billets pour les nouveaux spectacles seront mis en vente plus tard ce mois-ci. Un nombre limité de packages VIP exclusifs sont également disponibles.

Ces offres exceptionnelles peuvent inclure une incroyable sélection de billets assis réservés, de marchandises personnalisées et bien plus encore. De plus, 1 $ de chaque billet acheté sera reversé à la Fondation Bieber qui s’engage à soutenir des causes qui incarnent la justice en action.

L’icône pop est également en lice pour un certain nombre de nominations lors du prochain Billboard Music Awards, qui sera diffusé le 23 mai en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles.

Pour plus d’informations sur la tournée Justice de Justin Bieber, visitez son site officiel.

Dates de la tournée Justice World:

Vendredi 18 février 2022

San Diego, Californie

Arène de Pechanga

Dimanche 20 février 2022

Las Vegas, NV

T-Mobile Arena

Mardi 22 février 2022

Glendale, AZ

Arène de la rivière Gila

Mercredi 23 février 2022

Inglewood, Californie

Le forum

Samedi 26 février 2022

Tacoma, WA

Dôme de Tacoma

Lundi 28 février 2022

San Jose, Californie

Centre SAP à San Jose

Mercredi 2 mars 2022

San Jose, Californie

Centre SAP à San Jose

Vendredi 4 mars 2022

Sacramento, Californie

Centre d’or 1

Lundi 7 mars 2022

Los Angeles, CA

Centre AGRAFES

Mardi 8 mars 2022

Los Angeles, CA

Centre AGRAFES

Vendredi 11 mars 2022

Portland, OR

Centre MODA

Dimanche 13 mars 2022

Salt Lake City, UT

Vivint Home Energy Arena

Mercredi 16 mars 2022

Denver, CO

Ball Arena

Vendredi 18 mars 2022

Tulsa, d’accord

Centre BOK

Lundi 21 mars 2022

Atlanta, Géorgie

State Farm Arena

Mardi 22 mars 2022

Atlanta, Géorgie

State Farm Arena

Vendredi 25 mars 2022

Toronto, ON

Aréna Banque Scotia

Lundi 28 mars 2022

Ottawa, ON

Centre Canadian Tire

Mardi 29 mars 2022

Montréal, QC

Centre Bell

Jeudi 31 mars 2022

Newark, NJ

Centre prudentiel

Vendredi 1 avril 2022

Brooklyn, État de New York

Centre Barclays

Lundi 4 avril 2022

Pittsburgh, Pennsylvanie

PPG Paints Arena

Mercredi 6 avril 2022

Greensboro, Caroline du Nord

Colisée de Greensboro

Jeudi 7 avril 2022

Jacksonville, Floride

Arène commémorative des vétérans de Vystar ***

Samedi 9 avril 2022

Tampa, Floride

Amalie Arena

Lundi 11 avril 2022

Orlando, Floride

Centre Amway ***

Mercredi 13 avril 2022

Miami, Floride

AmericanAirlines Arena

Mardi 19 avril 2022

Cincinnati, OH

Centre de la Banque du patrimoine ***

Jeudi 21 avril 2022

Indianapolis, IN

Bankers Life Fieldhouse ***

Dimanche 24 avril 2022

Des Moines, IA

Wells Fargo Arena ***

Lundi 25 avril 2022

Saint-Louis, MO

Centre d’entreprise

Mercredi 27 avril 2022

Austin, Texas

Centre Moody ***

Vendredi 29 avril 2022

Houston, TX

Centre Toyota

Dimanche 1 mai 2022

Dallas, Texas

Centre American Airlines

Mercredi 4 mai 2022

Kansas City, MO

Centre T-Mobile

Vendredi 6 mai 2022

Minneapolis, MN

Centre cible

Lundi 9 mai 2022

Chicago, IL

United Center

Mardi 10 mai 2022

Chicago, IL

United Center

Jeudi 12 mai 2022

Grand Rapids, Michigan

Van Andel Arena

Samedi 14 mai 2022

Buffalo, État de New York

Centre KeyBank

Lundi 16 mai 2022

Columbus, OH

Centre Schottenstein

Mardi 17 mai 2022

Nashville, TN

Bridgestone Arena

Dimanche 5 juin 2022

Détroit, MI

Little Caesars Arena

Mardi 7 juin 2022

Toronto, ON

Aréna Banque Scotia

Mercredi 8 juin 2022

Toronto, ON

Aréna Banque Scotia

Vendredi 10 juin 2022

Washington DC

Capital One Arena

Lundi 13 juin 2022

New York, NY

Madison Square Garden

Mardi 14 juin 2022

New York, NY

Madison Square Garden

Jeudi 16 juin 2022

Philadelphie, PA

Centre Wells Fargo

Samedi 18 juin 2022

Uncasville, CT

Mohegan Sun Arena ***

Lundi 20 juin 2022

Boston, MA

Jardin TD

Vendredi 24 juin 2022

Milwaukee, WI

Amphithéâtre de l’assurance familiale américaine

*** En vente bientôt