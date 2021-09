Justin Bieber annonce son retour sur la scène des MTV VMA 2021

Les MTV Video Music Awards de cette année s’annoncent comme l’un des meilleurs, avec de nombreux nouveaux venus au programme et des vétérans de la pop de retour, notamment Justin Bieber.

C’est la première fois en six ans que la pop star mondiale se produira aux VMA après avoir livré une performance émouvante de “What Do You Mean?” en 2015.

Bieber est en tête des nominations aux VMA de cette année avec sept hochements de tête, dont deux des plus grands prix de la soirée, “Vidéo de l’année” et “Artiste de l’année”.

Continuant à dominer 2021, Bieber apporte les plus grandes collaborations dans tous les genres – plus récemment, “Essence” Remix avec WizKid & Tems et “Don’t Go” avec Skrillex et Don Toliver.

Kacey Musgraves rejoint Bieber, qui fait ses débuts aux VMA pour interpréter la chanson titre de son nouvel album très attendu, maudit.

Doja Cat se produira et animera, ainsi que des performances supplémentaires de Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes et bien d’autres.

Le VMAS de cette année comprendra également un nouveau prix, le US Global Icon Award, et les premiers récipiendaires seront les Foo Fighters.

L’honneur, qui a commencé à l’origine lors du MTV Europe Music Award for Global Icon, est décerné à Dave Grohl et aux siens parce que leur “carrière sans précédent et leur impact et influence continus ont maintenu un niveau unique de succès mondial dans la musique et au-delà”.

Avec une programmation de stars, cette année voit également le retour du VMAS au Barclays Center de Brooklyn devant un public de studio en direct, le dimanche 12 septembre à 20 h HE / PT sur MTV.

Tandis que Lady Gaga réussi à faire en sorte que les récompenses diffusées en direct de l’année dernière ressemblent à un spectacle en direct électrisant, l’événement en direct de cette année offrira à coup sûr des performances surprenantes et le retour du tapis rouge.

Consultez la programmation complète et les détails du vote sur le site officiel des MTV VMA.