Justin Bieber bat The Weeknd en tant qu’artiste le plus diffusé sur Spotify

Après Bieber et The Weeknd, Ed Sheeran est dans le troisième plus grand nombre d’auditeurs sur Spotify, et derrière lui sont Dua Lipa et Doja Chat. Vous pensez probablement que ces numéros de Justin sont principalement dus à la chanson ‘Peaches’, mais vraiment sa chanson la plus réussie cette année est ‘Stay’, et bien sûr, les singles de l’album Justice y sont pour quelque chose. Mais ‘Stay’ est devenu la chanson préférée de Tik Tok.

@justinbieber a battu le record absolu du plus grand nombre d’auditeurs mensuels parmi tous les artistes de l’histoire de Spotify (83,3 millions). Il est l’artiste n°1 sur la plateforme. – données du graphique (@chartdata) 28 août 2021

‘Rester’ mène six semaines en tête de liste du Billboard 100 Hot cet été. Bien que cela n’ait pas été confirmé, certains rapports suggèrent qu’auparavant, Ariana Grande avait ce record avec 82 millions d’auditeurs mensuels. Ce n’est donc pas officiel si le record était détenu par Ariana ou The Weeknd. Encore une fois, les 82 millions de Grande ne sont pas un chiffre confirmé.