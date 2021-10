Justin Bieber confirme son concert au Mexique avec Justice World Tour | Instagram

C’est vrai, maintenant si c’est confirmé à 100 %, le chanteur Le Canadien Justin Bieber viendra au Mexique, car il a confirmé un concert avec monde de la justice Tournée, donc tu ferais mieux d’économiser si tu veux y aller, car il semble que l’année prochaine sera pleine de concerts que tu ne voudras manquer pour rien au monde.

Après cinq ans, la date à laquelle Justin Bieber viendra au Mexique et se produira au Mexique a récemment été confirmée. Monterrey avec Justice World Tour.

C’était sans aucun doute la nouvelle la plus attendue pour les fans du Canadien, et la dernière fois qu’il était dans la ville de Monterrey, c’était en 2017 lorsqu’il a joué avec « Purpose World Tour » au stade BBVA de los Rayados à Monterrey. .

Et c’est ainsi que cinq ans plus tard la star canadienne arrivera à El Palacio Sultan et le rendez-vous est déjà programmé et confirmé, ce sera le 22 mai 2022.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur traverse une nouvelle étape de sa vie où la rumeur dit que Justin Bieber et Hailey Baldwin cherchent à avoir leur premier enfant.

Quoi qu’il en soit, ce qui est un fait, c’est que le chanteur a mis en pause sa pause musicale et a maintenant sorti de nouvelles chansons.

A noter que Justice World Tour est la quatrième tournée mondiale du Canadien, qui sait qu’au Mexique il a une grosse communauté de fans, alors Justin Bieber viendra au Mexique pour donner un show renouvelé où ses nouvelles chansons et surtout sa maturité ressortir.

L’une de ses caractéristiques est les effets visuels ainsi que l’armée de danseurs avec lesquels nuit après nuit il ravit déjà ses adeptes du monde entier.

Aussi, il ne faut pas oublier que c’est il y a quelques semaines que la chanteuse canadienne a annoncé l' »édition complète » de « Justice » avec 3 nouveaux morceaux.

Malheureusement, jusqu’à présent, on ne sait pas quel sera le coût du billet, ainsi que quand débutera la pré-vente de ceux-ci.

Cependant, il est prévu que dans les prochaines heures, les organisateurs du Justice World Tour publieront ces données.

Il convient de mentionner que la personne chargée de confirmer que Justin Bieber viendra au Mexique a été un journal télévisé et que son concert est l’un des plus attendus par les fans, qui les feront sans aucun doute chanter, crier et même pleurer s’ils ne le peuvent pas. obtenir des billets, situation qui a été présentée dans ses anciennes présentations dans la localité.