Justin Bieber continue avec un concert en Arabie saoudite au milieu d’un contrecoup

Les appels à Justin Bieber abandonner sa performance en Arabie saoudite semble être tombé dans l’oreille d’un sourd – parce que le gars vient de le faire … ceci malgré les critiques croissantes.

Bieber vient de monter sur scène dimanche sur le circuit de la corniche de Jeddah en Afrique du Sud, où se déroule le Grand Prix de F1 … et où il devait figurer parmi une liste d’autres artistes, son nom étant de loin le le plus grand.

جاستن بيبر قبل لقاء جدة 😍🔥 pic.twitter.com/zH7CZCMPEF – Celebs Arabic (@CelebsArabic) 5 décembre 2021 @CelebsArabic

JB semblait assez excité pour la performance … avec des vidéos de lui dans les coulisses en ligne. On dirait qu’il se débarrassait de la nervosité d’avant le spectacle, car vous pouvez entendre le rugissement de la foule juste au-delà du rideau.

Finalement, il s’est frayé un chemin vers les fans en adoration, leur montrant du doigt la grande entrée … avec au moins un caméraman à la remorque. Il portait une tenue rouge, apparemment une sorte de maillot.

اخيرا ما بغيت تطلع 😫😫 @justinbieber pic.twitter.com/Igmy9cJRSt — 🦋 (@qkir_8) 5 décembre 2021 @qkir_8

Après cela, il a parcouru un certain nombre de ses chansons … y compris « Deserve You », « Somebody », « Hold On » et plus encore. On ne sait pas combien de temps son set a duré – mais il est assez évident que les spectateurs étaient satisfaits de la performance … car Bieber semblait lui donner tout ce qu’il avait.

BTW, il ne semble pas avoir fait ce long voyage en solo – il y a une vidéo de lui et de sa femme, Hailey, se promener le samedi … un jour avant l’heure du spectacle. Hailey était masquée et portait un chapeau, essayant apparemment de passer incognito … tandis que JB se dévoilait le visage en entier.

En attente de votre autorisation pour charger TikTok Post.

Bien sûr, la décision de Justin de continuer le concert est décourageante pour beaucoup, en particulier pour ceux qui étaient campagne active pour lui de tout annuler complètement … y compris la fiancée veuve d’un Jamal Khashoggi, qui a écrit une lettre ouverte à lui de reconsidérer.

Pour sa part, Bieber n’a pas vraiment rendu public son apparition ici – mais, clairement, il a fait ce pour quoi il avait été embauché. Je dois me demander s’il réglera ça une fois de retour à la maison.