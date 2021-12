Justin Bieber, David Guetta et Jason Derulo se produisent en Arabie saoudite

Crédit photo : Formule 1

Malgré les protestations, Justin Bieber s’est produit à Jiddah en Arabie saoudite ce week-end.

Le concert a eu lieu dimanche soir, alors même que des militants des droits humains ont demandé à Bieber d’annuler la représentation. David Guetta et Jason Derulo ont également joué lors de l’événement. Les organisations de défense des droits humains ont demandé aux musiciens de ne pas être un accessoire du régime saoudien.

Human Rights Watch et d’autres organisations ont appelé les célébrités à boycotter le royaume. Justin Bieber était la vedette du concert du Grand Prix d’Arabie saoudite – et il n’a pas commenté la pression du public entourant l’apparition. Sa femme, Hailey Baldwin, a posté une vidéo Instagram de lui sur scène, avec la légende « va bébé ».

La fiancée du critique saoudien Jamal Khashoggi a demandé à Bieber et à d’autres de reconsidérer leur performance. « Envoyez un message puissant au monde que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour restaurer la réputation d’un régime qui tue ses détracteurs », a écrit Hatice Cengiz à Bieber. Le prince Mohammed bin Salman a assisté à la course et l’a montré en train de prendre des selfies avec des jeunes hommes.

La Human Rights Foundation a écrit à Nicki Minaj et Justin Bieber une lettre les exhortant à annuler leurs apparitions. Justin Bieber est allé jusqu’au bout de son concert en Arabie saoudite.

En 2019, la rappeuse Nicki Minaj a annulé son apparition prévue en Arabie saoudite. À l’époque, Minaj a cité son soutien aux droits des femmes et à la communauté LGBT comme des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être la tête d’affiche d’un autre festival à Djeddah.

« Après une réflexion approfondie, j’ai décidé de ne plus aller de l’avant avec mon concert prévu au Jeddah World Fest », a déclaré Minaj aux fans. « Bien que je ne veuille rien de plus que d’apporter mon émission aux fans en Arabie saoudite, après m’être mieux renseigné sur les problèmes, je pense qu’il est important pour moi d’exprimer clairement mon soutien aux droits des femmes, à la communauté LGBTQ et à la liberté de expression. »

Mariah Carey a défié les appels des organisations de défense des droits humains et s’est produite en Arabie saoudite. Le rappeur Nelly s’est également produit lors d’un concert réservé aux hommes dans le pays, provoquant une réaction violente contre le musicien.