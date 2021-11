Justin Bieber de retour au Mexique : dates et prix des billets – El Sol de México

Le moment est venu, si vous êtes fan de Justin Bieber sachez que le musicien va enfin repasser les terres mexicaines après une longue absence au cours de laquelle la pandémie de Covid-19 a empêché les spectacles d’avoir lieu.

Cependant, ce sera l’année prochaine que vous pourrez revoir le chanteur canadien avec son Justice World Tour 2022, alors on vous donne ici tous les détails sur les concerts qu’il donnera dans notre pays.

Dates des concerts de Bieber

C’est à travers ses réseaux sociaux que l’artiste a dévoilé les dates de ses spectacles : le premier concert aura lieu le 22 mai dans la ville de Monterrey, Nuevo León, au Monterrey Baseball Stadium.

Le lendemain, 23 mai, il sera à Guadalajara au stade du 3 mars et enfin, le 25 mai, il sera présenté à Mexico, au Foro Sol.

Quand les billets pour Justin Bieber seront-ils mis en vente ?

Les billets commenceront à être vendus le 18 novembre à 11 h en prévente CitiBanamex sur Ticketmaster, tandis que la vente générale débutera le 20 novembre à la même heure.

Les billets pour les spectacles à Monterrey et à Guadalajara peuvent être achetés en prévente auprès de Banco Azteca les 17 et 18 novembre, via la plateforme SuperBoletos.

Prix ​​des billets de Justin Bieber

Jusqu’à présent, le prix des billets pour chaque présentation est inconnu, cependant une image a commencé à circuler dans les réseaux dans lesquels les prix des billets auraient été filtrés mais uniquement pour son spectacle au Foro Sol.

Dans l’image, vous pouvez voir des prix allant de 380 pesos à 4 180 pesos mais ce sera jusqu’à demain que cette information pourra être vérifiée, nous vous recommandons donc d’être attentif aux pages officielles de Tickermaster et SuperBoletos.

