Justin Bieber décroche le huitième album n ° 1 avec ‘Justice’

Justin BieberLa dernière version de Justice a atterri à la première place du palmarès des albums Billboard 200.

Ce succès dans les charts fait suite à une version de luxe de l’album que le crooner pop a sorti vendredi 26 mars, intitulé Justice (Triple Chucks Deluxe). La nouvelle édition comportait six titres supplémentaires et des fonctionnalités invitées de Lil Uzi Vert, Jaden, Quavo, DaBaby et Tori Kelly.

Dans l’état actuel des choses, Justice est maintenant le huitième album studio de l’auteur-compositeur-interprète à faire ses débuts au n ° 1 et a récemment été certifié Or par la RIAA.

Ces réalisations marquent Bieber non seulement comme l’un des artistes les plus réussis au monde, mais à l’âge de 27 ans, il est devenu le plus jeune artiste solo avec huit albums n ° 1 à son actif. Le titre était auparavant détenu par Elvis Presley, qui est devenu le détenteur du record à 26 ans.

Sorti via Def Jam Recordings, Justice a profité de la deuxième plus grande semaine de débuts pour un album en 2021, accumulant plus de 435 millions de flux mondiaux à la fin de la semaine dernière, alimentés par le succès de ses singles à succès. Avec les premiers singles de l’album, «Anyone» et «Hold On», la collaboration fructueuse de Bieber avec Daniel Caesar et Giveon sur le morceau R&B «Peaches» est désormais la chanson mondiale n ° 1 sur Spotify et Apple Music, avec plus de 100 millions flux mondiaux.

Pour les fans et les critiques, Justice a marqué un retour à la forme pop après les changements induits par le R&B, tout en abordant les problèmes de justice sociale d’aujourd’hui.

«’Justice’ est plus profond et plus personnel que les préoccupations principalement charnelles du dernier album, bien que non moins universellement relatable», écrit Craig Jenkins dans sa critique pour le New York Magazine. «Sur ‘Justice’, Bieber grandit et s’adresse à un public qui a également grandi depuis les jours de swoosh-cut. J’ai l’impression que nous l’avons rencontré pour la première fois.

Parallèlement au déploiement de l’album, Bieber a également publié une série de performances cinématographiques en direct dans le cadre d’une série Vevo Live. Découvrez ses performances de « Personne » et « Attendez. »

Justice (Triple Chucks Deluxe) peut être acheté ici.