Justin Bieber deviendra père en 2022, annonce Mhoni Vidente

Mhoni Vidente révèle quelles célébrités deviendront papas

Luis Miguel, Shakira, Rihanna, Justin Bieber et Jennifer Lopez chercheraient à agrandir la famille selon le célèbre Mhoni Seer, des déclarations qui en ont sans doute impressionné plus d’un.

Comme d’habitude chaque année, Voyant Mhoni a donné ses prédictions sur ce qui arrivera aux célébrités en 2022.

Les succès, les mariages et les enfants, mais aussi de nombreuses envies et même des attaques, sont quelques-unes des choses que la femme cubaine a vu dans l’avenir de la Célèbre.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a entrevu de nombreuses grossesses dans le milieu artistique, et des familles qui vont s’agrandir.

La première à évoquer fut Rihanna, qui assure qu’elle sera mère en 2022 et qu’elle aura un enfant, qu’elle sera plus forte que jamais à tous points de vue, elle se réinvente en musique et en femme d’affaires.

Bientôt, elle dira le nom du père de son bébé, qui est un homme de couleur très proche d’elle. »

Puis je mentionne Justin Bieber qui assure qu’il restera stable avec sa partenaire (Hailey Bieber), en plus de faire sa tournée mondiale.

Il se réinvente et atteint les cornes de la Lune, plus fort que jamais et va surprendre en apprenant qu’il sera père, qu’il aura des jumeaux.

Ensuite, il y a Shakira, qui partira en tournée mondiale et se réinventera en sortant des chansons inédites en 2022.

Elle sera plus stable que jamais avec son partenaire, Gérard Piqué, elle parlera de se marier en février ou mai, en plus, elle veut être mère avec un ventre de substitution, elle veut avoir une fille.

Plus tard, ils ont parlé de Luis Miguel, qui dit qu’il a la lettre du Soleil et qu’il va se réinventer, il laissera la drogue et l’alcool.

Elle pense se retrouver avec son partenaire et avoir un enfant avec elle, et comme mentionné, nous saurons enfin ce qui est arrivé à sa mère et elle reverra les enfants qu’elle a avec Aracely Arámbula.

En revanche, il pourrait aussi devenir grand-père, puisqu’il assure que Michelle Salas se mariera cette année.

En matière musicale, nous le verrons collaborer avec divers artistes tels que Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, entre autres.

Je parle aussi de Jennifer López et Ben Affleck, qui ont la lettre des Amoureux, ils pourront réaliser leur rêve et ils vont se marier, ils seront complètement heureux.

Ils se séparent en couple et chercheront à être parents par le biais d’une mère porteuse. Ils seront le couple de l’année. »