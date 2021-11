Justin Bieber dévoile les dates de sa tournée mondiale au Mexique

Justin Bieber confirme ses dates au Mexique avec sa tournée Justice World | Instagram

Les chanteur Le Canadien Justin Bieber a récemment annoncé qu’il offrirait plusieurs concerts dans notre pays, où sont programmés CDMX, Guadalajara et Monterrey, une nouvelle qui a sans aucun doute assez surpris ses followers.

Ce matin Justin Bieber a surpris ses « Beliebers » en annonçant une série de concerts dans notre pays, à commencer par la ville de Monterrey le 22 mai 2022, suivi de Guadalajara le 23 mai et enfin à Mexico le 25 mai, ceci dans le cadre de leur « Justice World Tour ».

A noter que le Canadien aura plusieurs invités dont Jaden Smith, Harry Hudson, Eddie Benjamin et Mateo Arias.

De plus, via ses réseaux sociaux, Ocesa a publié des détails sur le concert de Justin Bieber à Ciudad de Mexique, et a annoncé qu’il sera présenté le 25 mai au Foro Sol.

La prévente pour les clients de la banque Citibanamex aura lieu les 18 et 19 novembre, et plus tard le grand public pourra acheter.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Justin sera présent dans d’autres lieux d’Amérique latine, comme le Brésil, le Chili et l’Argentine courant septembre 2022, tandis que Madrid et Barcelone l’attendent en janvier 2023.

D’autre part, la technologie de la plateforme Wave permettra au Canadien de devenir son avatar numérique et de réaliser un concert entier pour la première fois dans le métaverse.

Et c’est que le chanteur Justin Bieber a annoncé un concert interactif dans le métaverse qui combinera le monde du gaming (jeux vidéo), la capture d’images en temps réel et une performance musicale en direct.

Sous le titre de Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience, elle sera en avant-première de sa prochaine tournée, Justice World Tour, et pourra être suivie le 18 novembre à partir de 18h (heure de la côte du Pacifique aux États-Unis), avec plus de diffusions les 20 et 21 novembre pour un public du monde entier.

Alors que dans le cas de l’Europe et de l’Amérique latine, cette occasion arrivera le 21, lorsque le concert sera programmé à 19 heures, heure GMT.

La technologie de la plateforme Wave permettra au Canadien de devenir son avatar numérique et de réaliser un concert entier pour la première fois dans le métaverse, donnant à ses followers la possibilité de se produire en direct sur scène avec son artiste et d’influencer sa performance et en temps réel. environnements.