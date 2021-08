Justin Bieber et Ariana Grande Stuck With U lève 3,5 millions de dollars pour une œuvre caritative

Justin Bieber et celle d’Ariana Grande Le single collaboratif de 2020 “Stuck With U” a levé plus de 3,5 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling) pour l’association caritative First Responders Children’s Foundation.

“Stuck With U” est sorti en mai 2020 pendant le verrouillage imposé par le coronavirus et tous les revenus nets du single sont allés à la fondation.

Le Fondation des premiers intervenants pour l’enfance a par la suite redistribué les dons aux familles des premiers intervenants aux États-Unis, y compris les travailleurs de la santé, les pompiers, les ambulanciers paramédicaux et les ambulanciers, tout au long de la pandémie.

« La générosité et le soutien d’Ariana Grande, Justin Bieber et Scooter Braun [who manages both Grande and Bieber] ont montré que les hommes et les femmes en première ligne de cette pandémie en cours ont été une expérience surréaliste et humiliante pour nous », a déclaré Jillian Crane, présidente de l’association caritative First Responders Children’s Foundation, dans un communiqué.

«En tant qu’organisation, nous avons pu aider les héros de tous les jours qui ont été en première ligne de la pandémie et les besoins immédiats de leur famille avec le soutien qui n’a été rendu possible que grâce à l’effort collectif de toutes les personnes impliquées, que nous sommes reconnaissant pour.”

Shauna Nep de SB Projects, qui est dirigé par Braun, a ajouté : « Alors que le monde s’arrêtait, nous cherchions des moyens d’avoir un impact tangible car cela a toujours été la priorité de Scooter que SB Projects et nos artistes redonnent.

«Nous sommes ravis de nous associer à la First Responders Children’s Foundation, qui soutient les personnes en première ligne de la pandémie, ainsi que leurs familles. Plus d’un an plus tard, nous sommes très fiers de voir tout ce qui a été amassé et ce qui a été accompli. Nous remercions la Fondation pour son leadership et son engagement dans ce travail.

Plus tôt cette semaine, Ariana Grande a révélé que elle sera la prochaine artiste à donner un concert en jeu pour Fortnite, qui aura lieu plus tard ce mois-ci.

Pour le Rift Tour du jeu, le chanteur donnera un certain nombre de spectacles du 6 au 8 août. Le spectacle sera précédé d’une série de quêtes dans le jeu et d’autres “expériences sur le thème de Fortnite”.