Justin Bieber est devenu le premier artiste masculin solo à faire ses débuts au n ° 1 du palmarès des singles Billboard Hot 100 et du palmarès des albums Billboard 200 simultanément lors de son dernier album Justice (et son simple R&B « Peaches ») a atteint le sommet. Le single, qui met en vedette Giveon et Daniel Caesar, a provoqué un autre exploit historique alors que Bieber et Caesar, tous deux originaires de l’Ontario, sont devenus les deux premiers musiciens canadiens solistes à dominer le Hot 100.

«Peaches» lui-même est la septième chanson de Bieber à atteindre le numéro 1, alors que c’est la première de César et Giveon. Le musicien lauréat d’un Grammy se joint à Drake, The Weeknd, Bryan Adams, Céline Dion, Nelly Furtado et Paul Anka en tant que seuls musiciens canadiens avec les 100 meilleurs palmarès. Drake détient le plus, avec huit n ° 1 en simple.

Après la sortie de Justice, 13 des morceaux de l’album sont apparus sur le Hot 100, portant le total de la carrière de Bieber à 98 entrées sur le tableau – le 11e la plupart de tous les temps. À 27 ans, le chanteur est également le plus jeune musicien solo à avoir eu huit albums n ° 1.

La justice est un exploit de carrière pour Bieber à plus d’un titre. Après la sortie en 2020 de l’album « Changes », qui rappelle les Journals, le projet marque son retour dans la pop de l’ère Purpose.

«Justice est la chanson de rédemption de Bieber et une suite plus appropriée à Purpose», a écrit NME. «Armé d’un nouvel optimisme né d’un endroit sombre, il comprend qu’il est meilleur lorsqu’il puise dans ses propres expériences, projette une émotion humaine relatable et explique pourquoi il est ici.

Justice trouve Bieber en train d’essayer de nouveaux sons, aux côtés de nouveaux collaborateurs à la fois en tant qu’auteur-compositeur, artiste vedette et producteur. En plus de chanter aux côtés d’artistes comme Khalid, Dominic Fike, The Kid LAROI, Burna Boy, DaBaby, BEAM, et plus encore, Bieber a co-écrit chaque chanson du projet avec les mastodontes de l’écriture pop Jon Bellion, Ali Tamposi, Louis Bell, Skrillex, pour nommez-en quelques-uns.

Justice (Triple Chucks Deluxe) peut être acheté ici.