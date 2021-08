Justin Bieber et Demi Lovato se produiront au Rock In Rio Brasil 2022

DOSSIER – DÉPOSÉ – 11 février 2020, Royaume-Uni, Londres : le chanteur pop canadien Justin Bieber arrive au Tape Nightclub à Mayfair, pour lancer son album “Changes”. Bieber, 27 ans, a de nouveau reporté sa tournée de concerts prévue en Amérique du Nord en raison du cor – Yui Mok / PA Wire / dpa – Archive

MADRID, 11 août (EUROPA PRESS) –

Le chanteur canadien Justin Bieber et l’artiste Demi Lovato sont les premières performances confirmées par le festival de musique Rock In Rio 2022, qui aura lieu dans la ville brésilienne de Rio de Janeiro après l’annulation de son édition 2021 par Covid-19.

Comme l’organisation l’a communiqué sur son compte Twitter, le spectacle des deux artistes sera programmé le dimanche 4 septembre 2022, sur l’une des sept nuits du festival, qui se tiendra entre les 2 et 4 septembre et le 8 septembre. 11 septembre.

“Deux icônes, deux étoiles au Palco Mundo (scène principale du festival) et de nombreux succès vous attendent le 4 septembre 2022. @justinbieber et @ddlovato viennent pour la clôture du premier week-end du festival”, indique le message posté. sur Twitter et collectées par Europa Press.

En revanche, les dates et l’affiche de Rock In Rio Lisboa 2022 sont déjà disponibles, qui, comme Rock In Rio Brasil, ont dû être annulées en raison de la pandémie.

Rock In Rio Lisboa 2022 aura lieu les 18, 19, 25 et 26 juin. À ces dates, vous pouvez voir des performances d’artistes tels que les Black Eyed Peas, les Foo Fighters, Post Malone, Anitta et The National, entre autres.