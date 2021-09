Justin Bieber et Dolby s’associent pour entrer dans l’histoire de “Ghost”

Dolby Laboratories, Inc., un leader des expériences de divertissement immersives, s’est associé à une popstar mondiale Justin Bieber pour célébrer son dernier single “Ghost” et une nouvelle ère pour la musique en Dolby Atmos, qui transforme la façon dont la musique est créée et appréciée.

« Je pense que Dolby Atmos fait passer la musique au niveau supérieur. Cela change la donne et vous frappe différemment », a déclaré Justin Bieber. « C’est la meilleure que j’ai entendue de ma musique. C’est un fait.”

“Aujourd’hui, nous célébrons une nouvelle ère pour la musique et l’histoire derrière” Ghost “”, a déclaré Todd Pendleton, vice-président principal et directeur du marketing, Dolby Laboratories. «À travers cette pièce exclusive, Justin jette un nouvel éclairage sur l’inspiration derrière son dernier single tout en mettant son art en valeur. Lorsqu’ils seront expérimentés en Dolby Atmos, les fans entendront la chanson comme jamais auparavant.

La vidéo a été réalisée par Colin Tilley, réalisateur de vidéoclips, directeur commercial et cinéaste américain nominé aux GRAMMY. Colin est l’un des talents les plus recherchés, connu pour son travail d’écriture et de réalisation de vidéos pour certains des noms les plus prolifiques de la musique au monde, notamment des vidéoclips pour l’album Justice de Justin.

Dans d’autres nouvelles, il a été récemment annoncé que Bieber, qui n’est pas étranger aux films de concert, apparaîtra dans un nouveau documentaire à la suite de son concert du Nouvel An intitulé, Justin Bieber : Notre monde, qui sera diffusé sur Amazon Prime le 8 octobre.

Le film relatera le retour de la pop star de 27 ans, lauréate d’un Grammy, à la musique live avec son premier concert complet en trois ans après avoir été contraint de reporter sa tournée Changes en raison de la pandémie.

Bieber a creusé profondément dans son catalogue lors de sa performance du réveillon du Nouvel An du toit du Beverly Hilton Hotel pour interpréter 21 tubes tout au long de sa carrière, de “Baby” de 2010 à ses singles Changes de 2020, “Holy”, “Anyone” et “Lonely”.

C’était un spectacle intime pour la superstar multi-platine, avec seulement 240 fans présents, tandis que le reste du monde était à l’écoute du livestream.

