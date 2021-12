Justin Bieber et Hailey Baldwin s’apprêtent à avoir des enfants ! Une source a déclaré que le couple « estimait que c’était leur destin d’avoir des enfants et qu’ils étaient plus que prêts ».

Selon Us Weekly, Justin et Hailey sont sur le point d’agrandir leur famille…

« Les bébés sont définitivement en tête » – a déclaré la source du chanteur de « Peaches » de 27 ans et du mannequin de 26 ans. « Ils ont l’impression que c’est leur destin d’avoir des enfants ensemble et ils sont définitivement prêts. »

El Yastin et Jeili se sont mariés en septembre 2018, devant un tribunal de New York, après deux ans de relation. Un an plus tard, ils ont célébré un grand mariage traditionnel en Caroline du Sud avec leur famille et leurs amis.

« Justin est vraiment amoureux de Hailey. Il aime qu’elle soit super calme et toujours prête à faire n’importe quoi « – a déclaré l’initié à Nous du couple. « Hailey a beaucoup calmé Justin et l’a transformé en homme. Il pense qu’elle est son ‘pour toujours’ et la considère comme sa meilleure amie, son âme sœur. »

Maintenant, après trois ans de mariage, le couple est sur le point de devenir un trio et la source dit qu’il s’attend à une annonce « bébé à bord » bientôt.

« Je verrai peut-être une annonce de grossesse dans un avenir proche », a déclaré la première source. « Justin est plus que prêt. Pour lui, il estime que c’est l’un de ses principaux objectifs dans la vie, être père. Il a hâte et veut être père depuis longtemps. » « Hailey est enfin prête à être maman » – dit l’initié. « Elle voulait voyager et profiter de la vie avec Justin en tant que mari et femme pendant quelques années avant de s’installer complètement. Mais il semble que maintenant ce moment soit venu. »

Je ne sais pas… S’il est vrai que « ils se battent tellement et il lui crie dessus, la traite mal et ainsi »… désolé, mais ils feraient mieux de ne pas avoir d’enfants. Si tout cela n’est pas vrai, et que vous vous entendez vraiment bien, vous avez apprécié être ensemble et « sentez » que vous voulez avoir une famille… enfin, peut-être. Hailey a déjà exprimé qu’elle aimerait avoir des enfants, mais pas maintenant ni dans un avenir proche. Je vois que la presse vous fait pression pour avoir des enfants, allez ! Les enfants viendront plus tard, qu’ils profitent et vivent leur vie de couple marié, chaque chose en son temps. Zut !