Justin Bieber et Megan Thee Stallion en tête des nominations aux VMA 2021 de MTV

MADRID, 12 août (EUROPA PRESS) –

Justin Bieber, avec sept, et Megan Thee Stallion, avec six, mènent les nominations que, ce jeudi, MTV a rendues publiques pour les prix VMA 2021, qui sont remis à 02h00 du 12 au 13 septembre, heure de la péninsule espagnole.

Après ces deux stars, elles sont suivies dans le classement par Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et, la nominée pour la première fois, Olivia Rodrigo, qui ont toutes 5 nominations chacune.

Comme indiqué par l’organisation de cet événement, les VMA 2021 reviennent à New York et seront diffusés en direct depuis le Barclays Center via les plateformes linéaires et numériques de MTV dans 180 pays et territoires, atteignant près de 400 millions de foyers dans près de 30 langues différentes.

Les fans, rappelez-vous MTV, pourront voter pour leurs artistes préférés dans 14 catégories sans distinction de sexe, parmi lesquelles celle de “Vidéo de l’année”, “Artiste de l’année” ou “Meilleure collaboration”, à partir de ce jeudi et Jusqu’au 3 septembre ; À l’exception de ‘Best New Artist’, qui restera actif jusqu’au spectacle du dimanche 12 septembre.

De plus, les nominations pour les catégories sociales, y compris « Meilleur groupe » et « Chanson de l’été », seront annoncées sous peu.

L’organisation souligne que les VMA 2021 deviendront l’un des premiers galas de remise de prix avec des fans à New York depuis la réouverture de la ville en raison de la pandémie de Covid-19. Pourtant, il note que “la santé et la sécurité des artistes, des fans, du personnel et des partenaires restent la priorité numéro un”.

Par conséquent, rapportent-ils, MTV et les responsables du Barclays Center travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de rassembler en toute sécurité les fans de musique du monde entier.