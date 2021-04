Justin Bieber jouera “ Justice ” en direct de Paris ce soir

Après avoir laissé tomber la surprise EP Freedom à six titres, le dimanche de Pâques, Justin Bieber revient à sa première grande sortie de 2021, Justice.

Bieber présente Justice en direct de Paris ce soir à 19 h 00 HNE, 16 h 00 HNP, en exclusivité sur YouTube. Les utilisateurs de YouTube Premium auront également accès à une after-party virtuelle exclusive qui aura lieu après la diffusion en direct.

L’année 2021 de Bieber a connu un début incroyable. Peu de temps après la sortie de son nouvel EP, Bieber s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer que la liberté était arrivée. «La liberté sur toutes les plateformes», a-t-il écrit. Il semble que Bieber avait toujours eu l’intention de laisser tomber le disque le week-end de Pâques, avec des paroles comprenant des références à «poisson du vendredi saint» et «pain et fromage du dimanche de Pâques».

Juste un mois avant l’arrivée de Freedom, Bieber a publié Justice, qui a été saluée par la critique et le public. NME a donné à «Justice» une critique quatre étoiles, écrivant «Les changements de l’année dernière ont vu le chanteur prendre un mauvais virage, mais le voici de retour à son meilleur niveau, puisant dans ses expériences personnelles – avec des résultats puissants». Il a suivi l’album avec une édition étendue, appelée Triple Chucks Deluxe.

“Avec des pétards, des ballades et des moments sincères, le romantique sans espoir avec un penchant pour la réflexion sur soi et pour s’attaquer aux problèmes du monde est de retour”, lit-on dans la revue.

Après la sortie de l’album, Bieber a été critiqué pour avoir échantillonné les discours du Dr Martin Luther King sur les morceaux «MLK Interlude» et «2 Much». L’auteur-compositeur-interprète a répondu rapidement, expliquant qu’on ne lui avait pas «appris l’histoire des Noirs» pendant son éducation canadienne.

«Cela ne faisait tout simplement pas partie de notre système éducatif», a déclaré Bieber [via Billboard]. «Je pense que pour moi, venir du Canada et être sans instruction et faire des blagues insensibles quand j’étais enfant et être insensible et être honnêtement une partie du problème parce que je ne savais tout simplement pas mieux. Pour moi, avoir cette plate-forme pour partager ce moment brut de Martin Luther King Jr. à une époque où il savait qu’il allait mourir pour ce qu’il défendait.

Justin Bieber’s Justice (Triple Chucks Deluxe) est maintenant disponible et disponible à l’achat ici.