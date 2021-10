Justin Bieber lance des joints pré-roulés appelés pêches

Après avoir sorti six albums studio et être devenu l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, Justin Bieber se lance dans une nouvelle entreprise. Le chanteur à succès s’est associé à la société basée à Los Angeles Palms pour lancer sa propre gamme de produits à base de cannabis appelée Peaches, un clin d’œil au cinquième single de son dernier album Justice, qui comprend le refrain, “J’ai sorti mes pêches en Géorgie. Je obtenir mon herbe en Californie.”

La collection en édition limitée, intitulée PEACHES Pre-Rolls by Palms, comprend sept pré-rouleaux de 0,5 gramme composés de fleurs d’intérieur de qualité supérieure, selon Vogue, qui rapporte que “les souches spécifiques incluent les terpènes indica, sativa et d’agrumes”. Chacun est livré avec un briquet portant le mot « pêches ». Bieber s’est associé à Palms pour la collection. La société basée à Los Angeles est spécialisée dans les produits à base de cannabis préroulés. Selon son site Web, ses packs de sept joints se vendent 32 $ dans des endroits du Nevada et de la Californie. Bieber a déclaré qu’il était “un fan de Palms et de ce qu’ils font en rendant le cannabis accessible” et “voulait s’assurer que je faisais quelque chose avec eux qui semblait authentique, et PEACHES se sentait comme un bon point de départ”.

Le chanteur de 27 ans n’a pas hésité à parler de sa consommation de drogue et de sa santé mentale, révélant auparavant dans une série documentaire YouTube l’année dernière qu’il avait essayé la marijuana pour la première fois à l’âge de 12 ou 13 ans et qu’il en était devenu dépendant. . Maintenant, cependant, Bieber a développé une relation saine avec le cannabis et a découvert les avantages du cannabis. Dans une déclaration à Vogue, il a déclaré : « L’herbe était quelque chose que je sentais que les gens essayaient de me faire me sentir mal d’en profiter. Mais j’ai maintenant trouvé une place dans ma vie pour les produits à base d’herbe qui ont été bénéfiques dans mon expérience humaine. Noah Annes, co-fondateur de Palms, a déclaré que “la vulnérabilité et l’ouverture d’esprit de Bieber concernant ses problèmes de santé mentale nous ont impressionnés au-delà de toute mesure, et nous avons immédiatement su que nous voudrions qu’il soit à la tête de notre toute première collaboration”.

La dernière entreprise de Bieber est également pour une bonne cause. Une partie de chaque achat ira à Veterans Walk and Talk, une organisation à but non lucratif qui milite pour l’utilisation médicinale de psychédéliques et de cannabis pour les anciens combattants, et au Last Prisoner Project, qui se consacre à la réforme de la justice pénale autour des condamnations liées au cannabis et aide ces derniers à avoir un impact par des condamnations pour marijuana.

Bieber n’est que la dernière célébrité à s’aventurer sur le marché de la marijuana. Les autres célébrités Willie Nelson, Martha Stewart et Snoop Dogg ont toutes un nom dans le jeu, et Jay-Z est le directeur visionnaire de Parent Co., qui vend des produits de cannabis de marque. Une date de lancement pour Peaches n’a pas été annoncée.