Justin Bieber L’artiste le plus écouté sur Spotify !

Tout semble indiquer que le célèbre chanteur Le Canadien Justin Bieber est désormais l’artiste le plus écouté de la célèbre plateforme de Spotify, une réalisation qui est sans aucun doute extrêmement importante pour lui et bien sûr les fans.

C’est vrai, Justin Bieber est maintenant le artiste le plus écouté de Spotify en dépassant les 83 millions d’auditeurs mensuels au sein de la plateforme, battant ainsi le record de la célèbre chanteuse Ariana Grande.

Le chanteur Justin Bieber est toujours en force dans le goût du public et pour preuve on a le fait qu’il vient de dépasser le 83 millions 300 mille 425 auditeurs mensuellement sur la plateforme Spotify, un chiffre qui le positionne comme l’artiste le plus écouté de l’histoire de la populaire plateforme de musique en streaming.

Auparavant, ce record appartenait auparavant à Ariana Grande, qui a atteint 82,9 millions d’auditeurs mensuels en décembre 2020.

Le Canadien a également réussi cet exploit grâce au succès de son dernier album studio intitulé ‘Justice’, en plus de sa récente collaboration avec le rappeur The Kid Laroi.

Comme prévu, cette nouvelle n’est pas passée inaperçue auprès de ses admirateurs, plus connus sous le nom de ” Beliebers “, qui à travers les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, ont fait de la phrase ” JUSTIN BIEBER RECORD ON SPOTIFY ” l’une des tendances les plus populaires d’hier et d’aujourd’hui. .

En revanche, selon les informations circulant sur Internet, les auditeurs mensuels de Spotify sont les personnes qui écoutent la musique d’un artiste pendant une période de 28 jours.

Ce chiffre est automatiquement mis à jour sur la plateforme, qui conçoit actuellement un plan d’abonnement bon marché avec des publicités pour ses utilisateurs.

Voici la liste des cinq artistes ayant le plus grand nombre d’auditeurs mensuels dans l’histoire de l’application :

Justin Bieber – 83,3 millions Ariana Grande – 82,9 millions The Weeknd – 75,8 millions Ed Sheeran – 73,2 millions Dua Lipa – 68,7 millions

En remontant un peu vers l’histoire, c’était en 2007 lorsque la mère de Justin, Pattie Mallette, a partagé sur YouTube une vidéo de Justin Bieber chantant la chanson So Sick de Ne-Yo lors d’un concours de talents dans la ville de Stratford en Ontario, Canada.

Un an plus tard, il a attiré l’attention de Scotter Braun, qui est devenu son manager et l’a ensuite fait débuter dans la musique avec l’album My World.