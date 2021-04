Justin Bieber loue le Seigneur lors d’un rendez-vous avec Hailey

Le chanteur «Holy» nous montre que la foi fait partie de son quotidien en ayant un moment spirituel au milieu d’un rendez-vous avec Hailey.

Dimanche dernier, nous avons pu voir Justin Bieber voulant profiter d’une soirée de sushi romantique avec sa femme Hailey à Los Angeles.

Mais au milieu du dîner, l’artiste avait besoin d’un moment pour lui-même et a décidé de sortir fumer pour se détendre un peu.

Avec les deux mains tendues en l’air, Justin est retourné au restaurant en regardant le ciel comme s’il était louant DieuNous ne savons pas s’il est reconnaissant pour tout ce qu’il a ou s’il cherche la force pour surmonter ses problèmes.

Ces dernières années, nous avons pu voir comment la foi avait de plus en plus d’importance dans sa vie et continue se fier totalement à la Bible et au Seigneur pour guider vos pas et retrouver le calme dans votre vie tumultueuse.

Le lendemain, l’artiste de 27 ans a partagé un nouveau message de force et d’amour avec tous ses fans sur son Instagram, qui lui servira sûrement de guide.

Bieber et Hailey font partie des membres les plus célèbres de l’organisation chrétienne évangélique Churchome Réalisé par Judah et Chelsea Smith, c’est aussi Judah qui a officié leur mariage en 2019.

Ils étaient également des membres actifs de la méga-église de Hillsong, jusqu’à ce que cela devienne le sujet du scandale après avoir renvoyé le pasteur Carl Lentz pour “défauts moraux” et son infidélité avouée.

Bien que l’interprète de «Love Yourself» ait démenti les rumeurs selon lesquelles il étudiait pour devenir pasteur, actuellement soutient les programmes de secours fondés sur la foi et la spiritualité quand tu peux.