Justin Bieber, Mariah Carey et Taylor Swift font tous équipe avec des chaînes de restauration rapide

10 novembre 2021 / Publié par : Emily

C’est la saison pour les entreprises de s’enfoncer dans la gorge pour nous rappeler qu’elles existent et s’il vous plaît, s’il vous plaît, S’IL VOUS PLAÎT, ne gaspillez pas tous vos dollars durement gagnés sur des bas plug anal, économisez de l’argent pour eux !!! Et quel meilleur moyen d’attirer notre attention qu’avec des partenariats avec des célébrités ? Entrer Mariah Carey pour McDonald’s, Justin Bieber pour Tim Hortons, et Taylor Swift pour Starbucks. Tous les trois collaborent avec leurs chaînes sur des éléments de menu et des promotions spéciaux.

Tout d’abord, l’insaisissable Chanteuse elle-même, Mme Mariah Carey. McDonald’s lance un « menu Mariah », qui se déroulera pendant les 12 jours de Noël (du 13 au 25 décembre) et proposera différents articles gratuits avec un achat minimum de 1 $ sur l’application de l’entreprise. Ces articles incluront les favoris de Mariah, tels que le cheeseburger classique et les cookies aux pépites de chocolat, et seront conçus avec un « emballage amusant et festif » : Mariah dit, via Variety :

« Certains de mes souvenirs préférés avec mes enfants sont nos voyages en famille chez McDonald’s, et bien sûr, chacun de nous a sa commande à emporter. Le mien est le cheeseburger, et je l’obtiens avec des cornichons supplémentaires », a révélé Carey. « Réunir certains de nos plats préférés de McDonald’s avec ma saison préférée de tous les temps est un vœu de vacances devenu réalité. »

Je suis totalement avec elle sur les cornichons supplémentaires. Voici ce que Mariah a posté sur Instagram :

Et voici ce que McDonald’s a posté sur son Twitter :

Mariah est de retour pour les fêtes de fin d’année et cette fois, elle apporte tout un menu avec elle pic.twitter.com/loeeSfe6k2 – McDonald’s (@McDonalds) 10 novembre 2021

Apparemment, Mimi sortant de l’océan comme Godzilla (ft. McDonald’s après le réchauffement climatique) est peut-être une référence à ce mème :

Je pense que c’est la référence et elle n’est pas dérangée car elle continue de recevoir ces pièces 🤣🤪 pic.twitter.com/apVuY5SYOg – Scarlet Bitch (@wandarlandd) 10 novembre 2021

OK, bien sûr! Ensuite, Taylor Swift pour Starbucks. Celui-ci n’est pas officiel, mais les Swifties pensent que cela se produit à cause des œufs de Pâques en ligne et des informations d’initiés. Lundi, Starbucks a tweeté :

C’est la saison rouge. ☕️✨🧣❤️ – Café Starbucks (@Starbucks) 8 novembre 2021

Serait-ce une référence à la sortie prochaine de l’album Red (Taylor’s Version) ? Starbucks l’a nié dans des tweets de suivi, affirmant qu’ils faisaient simplement référence à leurs tasses rouges. Mais People rapporte que des sources affirment que «Taylor’s drink», un grand latte au caramel sans gras, sera disponible vendredi, le jour même de la sortie de la réédition de Red.

Un compte de fan de Taylor Swift, la Swift Society, a publié une newsletter qui aurait été envoyée aux baristas au sujet de la collaboration. Il dit qu’en plus d’une boisson spéciale, les magasins joueront de la musique de Taylor vendredi et que les étiquettes de boissons seront étiquetées « Tay’s »:

Certains rando en ligne ont crié « PHONY ! » et le compte Twitter officiel de Starbucks a répondu avec une référence à Taylor Swift Je suis tout simplement trop paresseux pour Google :

avons-nous demandé ? Nous sommes juste ici pour nous occuper de nos propres affaires. ?? – Café Starbucks (@Starbucks) 8 novembre 2021

Taylor a également inclus une boisson Starbucks dans sa vidéo hommage aux « amateurs de base de l’automne » en octobre :

Donc, oui, la collaboration est probablement en train de se produire. Je ne sais pas pourquoi ça doit être une surprise, parce que, honnêtement, qui s’en soucie ? PROCHAIN!

L’ennemi juré de Taylor, Justin Bieber, est un shilling pour Tim Horton’s. Aujourd’hui, il a été annoncé que ces deux puissances de Canuck ont ​​uni leurs forces pour collaborer sur une série de « nouvelles innovations de menu et de produits comarqués » qui sortiront le 29 novembre (via People) :

« Faire une collaboration avec Tim Hortons a toujours été un de mes rêves », a déclaré le chanteur de « Peaches » dans un communiqué. « J’ai grandi avec Tim Hortons et ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Les fans peuvent avoir un avant-goût du partenariat avec le lancement de Timbiebs Timbits, une sélection en édition limitée des trous de beignets bien-aimés de la marque.

Bieber – qui, selon un communiqué de presse, a déclaré à Tim Hortons que les Timbits étaient ses plats préférés au menu – a aidé le directeur de l’innovation culinaire de la marque à expérimenter différentes combinaisons de saveurs et recettes jusqu’à ce qu’ils atterrissent sur un fondant au chocolat blanc, des pépites de chocolat à la crème sure, et gaufre de gâteau d’anniversaire.

Voici Justin qui propose ses trois « saveurs uniques » avec une actrice commerciale canadienne qui n’a probablement pas été payée par un cadre de Timmie :

https://www.youtube.com/watch?v=WdPRc8u_OLY

Quelle connerie. Nous savons tous qu’une réunion de remue-méninges avec les Biebs se déroulerait un peu comme ceci :

https://www.youtube.com/watch?v=emsLrZg160s

Ce sont donc vos trois dernières collaborations entre célébrités et restauration rapide. Suivant… Ben Affleck pour Dunkin’ Donuts ! Soupir… un jour. Un jour.

Photos: YouTube/Instagram