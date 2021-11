Justin Bieber ouvre une autre date de concert au Foro Sol à CDMX – El Sol de México

Justin Bieber offrira non pas un, mais deux concerts à Mexico dans le cadre de sa tournée The Justice World Tour.

Le chanteur canadien a ouvert une deuxième date au Foro Sol pour le 26 mai 2022, après que les billets pour le spectacle du 25 mai se soient vendus en quelques heures.

Les billets pour cette deuxième date seront disponibles en prévente à partir du 22 novembre. Alors que pour le grand public ils seront activés dès le lendemain.

Avant ses concerts à Mexico, Justin Bieber offrira une présentation le 22 mai au Monterrey Baseball Stadium, dans la capitale du Nuevo León ; tandis qu’à Guadalajara, il sera présenté au stade Tres de Marzo.

Le Justice World Tour est la quatrième tournée mondiale que Justin Bieber entreprend dans sa carrière. En cela, le chanteur de Preaches fera la promotion de ses deux derniers albums Changes et Justice, sortis respectivement en 2020 et 2021.

La tournée débutera à San Diego le 18 février et compte 52 dates prévues aux États-Unis et au Canada qui avaient été annoncées avant la pandémie et qui ont dû être reprogrammées.

En plus du Mexique, l’agenda latino-américain de Bieber comprend des représentations au Brésil, au Chili et en Argentine. La tournée comptera jusqu’à présent 99 dates confirmées, avec des arrêts en Europe, ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Israël.