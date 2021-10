Justin Bieber parmi les meilleurs nominés pour les MTV VMA 2021

Justin Bieber est le premier nominé pour les MTV EMA 2021 – la version européenne des VMA.

Bieber a huit nominations, dont deux hochements de tête pour la chanson de l’année. Il est finaliste dans cette catégorie pour ses smashs « Peaches » (avec Daniel Caesar et Giveon) et « Stay » (une collaboration avec The Kid Laroi). Bieber a gagné dans cette catégorie il y a cinq ans pour « Désolé ».

Bieber est suivi par Doja Cat et Lil Nas X avec six hochements de tête chacun; et Ed Sheeran, Olivia Rodrigo et The Kid Laroi avec cinq hochements de tête chacun.

Lady Gaga, qui a remporté le prix du meilleur artiste l’année dernière, est à nouveau nominé dans cette catégorie, avec Doja Cat (le meilleur nouvel artiste gagnant de l’année dernière), Sheeran, Bieber, Lil Nas X et The Weeknd.

Taylor Swift, qui a remporté le prix de la meilleure vidéo il y a deux ans pour « ME ! », sa collaboration avec Brendon Urie, est à nouveau nominée cette année pour « willow ». Bieber, qui a partagé ce prix l’année dernière pour DJ Khaled avec « Popstar » de Drake, est également nominé à nouveau cette année pour « Peaches ».

Les MTV EMA 2021 auront lieu au Papp László Budapest Sportaréna en Hongrie et seront diffusés en direct sur les chaînes MTV dans 180 pays le dimanche 14 novembre à 15 h HE. Bruce Gillmer et Richard Godfrey sont les producteurs exécutifs de la série. Debbie Phillips et Chloe Mason sont productrices.

Le vote est maintenant ouvert à MTV EMA site Internet jusqu’au 10 novembre à 17 h 59 HE.

Voici la liste complète des nominés pour les MTV EMA 2021 :

Meilleur artiste :

Chat Doja

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

Le weekend

Meilleure chanson:

Doja Cat ft. SZA – « Kiss Me More »

Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes »

Justin Bieber – « Peaches » ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – « Montero (Appelez-moi par votre nom) »

Olivia Rodrigo – « Permis de conduire »

Le Kid LAROI, Justin Bieber – « Reste »

Meilleure vidéo :

Doja Cat ft. SZA – « Kiss Me More »

Ed Sheeran – « Mauvaises habitudes »

Justin Bieber – « Peaches » ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – « Montero (Appelez-moi par votre nom) »

Normani ft. Cardi B – « Côté sauvage »

Taylor Swift – « saule »

Meilleure collaboration :

Black Eyed Peas, Shakira – « Girl Like Me »

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – « Laissez la porte ouverte »

Doja Cat ft. SZA – « Kiss Me More »

Lil Nas X, Jack Harlow – « Bébé de l’industrie »

Le Kid LAROI, Justin Bieber – « Reste »

The Weeknd & Ariana Grande – « Save Your Tears » (remix)

Meilleur groupe :

BTS

Imagine Dragons

Frères Jonas

Petit mélange

Moneskin

Soie Sonique

Meilleure nouveauté :

Donner sur

Griffon

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

Le Kid Laroi

Meilleure pop :

BTS

Chat Doja

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Meilleur électronique:

Calvin Harris

David Guetta

Joël Corry

Marshmello

Skrillex

Mafia de la maison suédoise

Meilleur rocher :

Jeu froid

Foo Fighters

Imagine Dragons

Rois de Léon

Moneskin

Les tueurs

Meilleure alternative :

Halsey

Lorde

Mitrailleuse Kelly

Vingt et un pilotes

saule

Yungblud

Meilleur latin :

Mauvais lapin

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Meilleur hip-hop :

Cardi B

DJ Khaled

Canard

Kanye West

Megan toi étalon

Nicki Minaj

Meilleure K-pop :

BTS

LISA

Monstre X

NCT 127

ROSE

À deux reprises

Meilleure poussée:

24KGor

Fousheé

fille en rouge

Griffon

JC Stewart

JXDN

Latto

Bière de Madison

Olivia Rodrigo

Rémi Loup

SAINT JHN

Le Kid Laroi

Les plus grands fans:

Ariana Grande

ROSE NOIR

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Vidéo pour de bon :

Billie Eilish – « Votre pouvoir »

Demi Lovato – « Danse avec le diable »

fille en rouge – « Sérotonine »

ELLE – « Combat pour toi »

Harry Styles – « Traitez les gens avec gentillesse »

Lil Nas X – « Montero (Appelez-moi par votre nom) »

Meilleur numéro américain :

Ariana Grande

Chat Doja

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift